Украина сбила еще один российский Су-34

По информации интернет-издания "Украинская правда", самолет был сбит в восточном направлении.

Недавно Украине удалось сбить несколько российских военных самолетов. 17 февраля украинская армия уничтожила на восточном направлении сразу три самолета противника - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.

На следующий день зенитчики сбили еще один Су-34, а 19 февраля - два самолета - Су-34 и Су-35С.

Представитель командования ВВС Украины Юрий Игнац признал, что у армии есть средства для достижения противника на больших дистанциях.

По оценкам итальянского военного эксперта Томаса Тайнера, батареи американского ЗРК Patriot, которые Германия передала Украине, сбили уже 18 российских самолетов.

К утру среды общие потери российской авиации на Украине достигли 338 самолетов и 325 вертолетов.

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