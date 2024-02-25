Пугачева не хотела выступать с Вайкуле, а на Галкина не покупали билеты?

В желтой прессе продолжают обсуждать Примадонну. В СМИ вспоминают случаи, когда Алла Борисовна неоднократно отказывалась участвовать в различных концертах или программах, а также якобы вела себя высокомерно. Бывшие коллеги вспоминают Примадонну, как требовательную и сложную певицу.

Некогда популярный певец Андрей Губин считает, что тут дело не в высокомерии и непростом характере, пишет Popcake.tv. По его мнению, Пугачева не выходила на сцену с кем-то, только потому что, всегда хотела быть на первом месте. Ей было важно выигрышно смотреться. Например, зачастую Примадонна отказывалась выходить с Софией Ротару, потому что у нее был хит лучше. Или же Аллу Борисовну смущал свой лишний вес.