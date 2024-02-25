Пугачева не хотела выступать с Вайкуле, а на Галкина не покупали билеты?

В рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обозревает самые громкие сплетни о жизни звезд в желтой прессе за последние 7 дней. На этот раз журналисты вновь обсуждали Аллу Пугачеву и Максима Галкина.
Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса.
Вам решать, верить в эти истории или нет, но можно смело посплетничать в комментариях. Присоединяйтесь!
Алла Пугачева отказывалась выступать с Вайкуле и Ротару?
В желтой прессе продолжают обсуждать Примадонну. В СМИ вспоминают случаи, когда Алла Борисовна неоднократно отказывалась участвовать в различных концертах или программах, а также якобы вела себя высокомерно. Бывшие коллеги вспоминают Примадонну, как требовательную и сложную певицу.
Некогда популярный певец Андрей Губин считает, что тут дело не в высокомерии и непростом характере, пишет Popcake.tv. По его мнению, Пугачева не выходила на сцену с кем-то, только потому что, всегда хотела быть на первом месте. Ей было важно выигрышно смотреться. Например, зачастую Примадонна отказывалась выходить с Софией Ротару, потому что у нее был хит лучше. Или же Аллу Борисовну смущал свой лишний вес.
Напомним, ранее в рамках рубрики "В гостях у Лаймы Вайкуле" латвийская певица рассказала RUS TVNET о первой встрече с Аллой Пугачевой:
На Галкина в Эстонии никто не идет?
В российских Telegram-каналах активно обсуждается новость о том, что на концерты Максима Галкина в Таллине, Тарту и других городах Эстонии, пришло мало людей, хотя в Instagram-аккаунте артиста можно наблюдать заполненные залы.
Как пишет портал Limon.ee, новость о том, что на концерт юмориста Максима Галкина в Йыхви (Эстония) было продано мало билетов, вирусно разлетелась по соцсетям. Очевидцы утверждают: за сутки до концерта на сайте Piletilevi действительно была куча непроданных билетов, но их расхватали в последний момент.
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