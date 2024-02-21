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"Мы привлечем их к ответственности". Британия первой ввела санкции против России в связи со смертью Навального

BBC News Русская служба
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BBC
Фото: BBC News

Великобритания ввела санкции в отношении шести представителей руководства колонии, где в прошлую пятницу умер Алексей Навальный, говорится в пресс-релизе на сайте британского правительства.

Под санкции попали начальник ИК-3 «Полярный волк» Вадим Калинин и пятеро его заместителей — Сергей Коржов, Василий Выдрин, Владимир Пилипчик, Александр Голяков и Александр Образцов.

Всем им будет запрещен въезд в Великобританию, а их активы будут заморожены.

Британские власти считают, что политика содержали в условиях, равносильных пыткам, неоднократно отправляя в ШИЗО, и в пресс-релизе британского правительства открытым текстом говорится, что Навальный был убит.

«Совершенно очевидно, что российские власти рассматривали Навального как угрозу и многократно пытались заставить его замолчать, — заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. — В 2020 году агенты ФСБ отравили его „Новичком“, они заключили его в тюрьму за мирную политическую деятельность и они отправили его в колонию за полярным кругом. Так что никому не стоит сомневаться в репрессивной природе российской системы».

«Вот почему сегодня мы вводим санкции против наиболее высокопоставленных представителей пенитенциарной системы, которые содержали его в колонии, где он провел свои последние месяцы. Ответственные за грубое обращение с Навальным не должны питать никаких иллюзий: мы привлечем их к ответственности», — подчеркнул Кэмерон.

В понедельник замминистра иностранных дел Великобритании Лео Докерти выступил в Палате общин британского парламента, где заявил, что родным Алексея Навального должен быть немедленно предоставлен доступ к его телу, а расследование причин смерти должно быть прозрачным.

«Расследование его смерти должно быть полным и прозрачным. Российские власти должны в срочном порядке подтвердить семье местонахождение его тела и предоставить доступ к нему», — сказал он.

Докерти также выразил соболезнования семье, друзьям и сторонникам Навального и заявил, что в Лондоне были потрясены сообщениями о его смерти.

«Навальный с великой храбростью посвятил свою жизнь разоблачению коррупции. Он боролся за свободную и честную политику и призывал Кремль к ответу. Он был вдохновением для миллионов, и многие россияне считали, что он дал им право голоса. Российские власти видели в нем угрозу, а президент Путин боялся даже произносить его имя», — подчеркнул замглавы Форин-офиса.

Белый дом накануне сообщил, что в пятницу объявит о крупном пакете санкций, который изначально готовился к второй годовщине войны в Украине, но теперь будет включать дополнительные меры в связи со смертью Алексея Навального.

США всерьез настроены привлечь Россию к ответственности за смерть политика, заявил во вторник представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Контекст
Контекст Фото: BBC

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Контекст
Контекст Фото: BBC
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