"Мы привлечем их к ответственности". Британия первой ввела санкции против России в связи со смертью Навального

В понедельник замминистра иностранных дел Великобритании Лео Докерти выступил в Палате общин британского парламента, где заявил, что родным Алексея Навального должен быть немедленно предоставлен доступ к его телу, а расследование причин смерти должно быть прозрачным.

«Расследование его смерти должно быть полным и прозрачным. Российские власти должны в срочном порядке подтвердить семье местонахождение его тела и предоставить доступ к нему», — сказал он.

Докерти также выразил соболезнования семье, друзьям и сторонникам Навального и заявил, что в Лондоне были потрясены сообщениями о его смерти.

«Навальный с великой храбростью посвятил свою жизнь разоблачению коррупции. Он боролся за свободную и честную политику и призывал Кремль к ответу. Он был вдохновением для миллионов, и многие россияне считали, что он дал им право голоса. Российские власти видели в нем угрозу, а президент Путин боялся даже произносить его имя», — подчеркнул замглавы Форин-офиса.

Белый дом накануне сообщил, что в пятницу объявит о крупном пакете санкций, который изначально готовился к второй годовщине войны в Украине, но теперь будет включать дополнительные меры в связи со смертью Алексея Навального.

США всерьез настроены привлечь Россию к ответственности за смерть политика, заявил во вторник представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Контекст Фото: BBC

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Контекст Фото: BBC