В России задержанных на мероприятиях памяти Навального вызывают в военкоматы

Несколько россиян, задержанных на мероприятиях памяти Алексея Навального, вызваны в военкоматы, сообщает издание Moscow Times.
В Санкт-Петербурге повестки вручены как минимум восьми людям, задержанным у памятников жертвам политических репрессий, сообщил изданию "Бумага" активист по правам человека Динар Идрисов.
До этого все они были приговорены к административному аресту.
После освобождения из Санкт-Петербурга активистов изолятора временного содержания Московского проспекта встретили полицейские, сказал собеседник издания "Ротонда".
Полицейские отвезли их в помещение для допросов и заставили подписать повестки о включении в воинский учет и уточнении данных.
Информацию также подтвердили три источника издания RusNews.
Один из задержанных сказал, что им угрожали, требуя подписать повестки.
"Сказали, что если не подпишем, то нам сломают пальцы. Все время повторяли: "Ну что, поедете за нас воевать? Мы же такие хорошие", - рассказал о произошедшем собеседник издания.
Еще один петербуржец, задержанный за возложение цветов, обратился в проект "Идите лесом", который помогает избежать отправки на фронт.
27-летнему мужчине повестка о явке в военкомат была выдана после выхода из изолятора временного содержания, при этом насильственно были взяты его дактилоскопические данные.
Похожие ситуации были и в Ростове-на-Дону.
Там повестки выдавали прямо у памятника жертвам политических репрессий, сообщает Telegram-канал "Служба поддержки".
Как рассказала одна из очевидиц, к мужчинам, возлагающим цветы, подходят полицейские, просят дать объяснения, фотографируют документы и выдают повестки, несмотря на возраст.
"В районном военкомате разберутся", - отметили полицейские.
Московское управление МВД России еще ранее предписало установить личность активистов, несущих в память о Навальном цветы к памятникам.
Полицейские должны круглосуточно дежурить у двух памятников жертвам политических репрессий - у Соловецкого камня на Лубянке и Траурной стены в Садовом кольце.
По данным издания "ОВД-Инфо", в России с 16 по 19 февраля на мероприятиях памяти Навального были задержаны 397 человек.
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