В России задержанных на мероприятиях памяти Навального вызывают в военкоматы

В Санкт-Петербурге повестки вручены как минимум восьми людям, задержанным у памятников жертвам политических репрессий, сообщил изданию "Бумага" активист по правам человека Динар Идрисов.

До этого все они были приговорены к административному аресту.

После освобождения из Санкт-Петербурга активистов изолятора временного содержания Московского проспекта встретили полицейские, сказал собеседник издания "Ротонда".

Полицейские отвезли их в помещение для допросов и заставили подписать повестки о включении в воинский учет и уточнении данных.

Информацию также подтвердили три источника издания RusNews.

Один из задержанных сказал, что им угрожали, требуя подписать повестки.

"Сказали, что если не подпишем, то нам сломают пальцы. Все время повторяли: "Ну что, поедете за нас воевать? Мы же такие хорошие", - рассказал о произошедшем собеседник издания.

Еще один петербуржец, задержанный за возложение цветов, обратился в проект "Идите лесом", который помогает избежать отправки на фронт.