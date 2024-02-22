Депутаты бундестага: Смерть Навального - дело рук Путина

Немецкие депутаты обвинили Путина в убийстве

Навального "Страх - это бизнес-модель Кремля, поэтому смелость - его естественный враг", - сказал Омид Нурипур (Omid Nouripour), сопредседатель партии Союз-90/"зеленые" и потребовал освобождения всех политзаключенных в России.

"Навальный победил страх, а Путин его боялся - и поэтому распорядился убить его", - сказал Норберт Рёттген (Norbert Röttgen), депутат от консервативного блока ХДС/ХСС. Он призвал немецких политиков к более решительным действиям в поддержке Украины. По его словам, военная победа Украины должна быть объявлена целью немецкой внешней политики. Депутат призвал коллег усилить поддержку украинской армии, расширить производство боеприпасов и перекрыть лазейки для обхода санкций ЕС против РФ. А также конфисковать арестованные за границей российские активы и передать их на восстановление Украины. Кроме того, депутат призвал назвать соответствующий закон в честь погибшего в колонии российского оппозиционера.

В свою очередь социал-демократ Франк Швальбе (Frank Schwalbe) призвал правительство ФРГ облегчить беженцам из России получение гуманитарных виз и политического убежища.

"Навальный - это мы": провокация правых популистов

А вот представитель правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" умудрился сказать нечто, что повергло остальных парламентариев в состояние шока и возмущения. Депутат от "АдГ" Юрген Браун (Jürgen Braun) сравнил свою партию с Навальным, а министра внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Feser) назвал "немецким Путиным". По словам депутата, то, как немецкие власти обходятся с правыми популистами, напоминает ему обращение российских властей со сторонниками Навального. По словам Брауна, будь Навальный немецким политиком, его бы исключили из партии за антиисламские высказывания.

Это провокационное заявление вызвало бурю возмущения среди депутатов других фракций. Председатель парламентского комитета по правам человека, депутат от СвдП Рената Альт (Renata Alt) назвала эти заявление "позорными". А депутат от ХДС Кнут Абрахам (Knut Abraham) в ответ на слова Брауна назвал Россию "террористическим государством" и призвал правительство ФРГ к дальнейшему существенному увеличению военных расходов.

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