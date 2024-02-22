Утром в четверг движение в Видземе и Латгале осложняет гололед

Утром в четверг гололед местами в Видземе и Латгале осложняет движение по главным и региональным автодорогам страны, сообщает предприятие Latvijas valsts ceļi.
Скользкие участки дорог посыпают противоскользящими материалами. Для улучшения условий движения к работам по содержанию дорог привлечена 41 единица зимней техники.
На региональнах автодорогах движение осложнено в округе Алуксне, Гулбене, Прейли, Екабпилса, Айзкраукла и Огре.
Введенные во время недавних дождей и оттепели ограничения по массе сохраняются на гравийных дорогах преимущественно в Курземе и Земгале. Ограничения по массе транспортных средств введены на 199 участках гравийных дорог.
Водители должны соблюдать особую осторожность, ехать со скоростью, соответствующей состоянию дорожного покрытия, и держать безопасную дистанцию до впереди идущих автомобилей. В переменчивых погодных условиях на дорогах может образовываться черный лед, отмечает LVC.
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