Поддержка оказана и в Латвии - тем мирным жителям Украины, которые, спасаясь от войны, временно обрели в Латвии дом и безопасность. Эти люди получили продукты питания, гигиенические товары, документы на проживание с правом на трудоустройство и пособия на начало трудоустройства.

По меньшей мере 21,5 млн евро вложено в образовательные мероприятия для гражданского населения Украины, средства также выделены на то, чтобы эти люди могли бесплатно изучать латышский язык, и в этом году финансирование на эти цели увеличено до 4,6 млн евро. Уже в 2022 году меры поддержки беженцев в стране были объединены в единый план. Такой же план был создан и в 2023 году, и на этот год также разработан план поддержки военных беженцев в размере 70 млн евро, сообщает Госканцелярия.

От Латвии и ее жителей помощь получили и те люди, которые до сих пор находятся в Украине. Более 48 млн евро правительство Латвии, а также негосударственный сектор и общественность направили на доставку в Украину медицинского оборудования и медикаментов, посылок гуманитарной помощи населению, средств материально-технического обеспечения больниц и спасательных служб.

Кроме того, укреплены независимые украинские СМИ и обеспечена поддержка критической инфраструктуры.

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