Наша задача - поддерживать Украину политическими, военными, финансовыми средствами, чтобы добиться победы Украины и справедливого мира, подчеркнула премьер-министр Эвика Силиня.
24 февраля исполнится два года со дня начала полномасштабного вторжения России в Украину.
"Недавно мы добились прогнозируемой долгосрочной поддержки Европейским союзом Украины в размере 50 млрд евро. Латвия уже ранее направила на поддержку Украины 650 млн евро. Подчеркиваю, что это поддержка и правительства, и самоуправлений, и всего общества. Уже с первого дня преступного полномасштабного вторжения жители Латвии не стояли в стороне", - отметила Силиня.
В Государственной канцелярии агентству LETA сообщили, что за прошедшие два года правительство Латвии направило на военную поддержку Украины военную экипировку на сумму свыше 370 млн евро, передав дроны, вертолеты, гаубицы, противовоздушные ракеты и другое техническое обеспечение.
Национальные вооруженные силы провели обучение военнослужащих вооруженных сил Украины. Кроме того, на сумму, превышающую 20 млн евро, поддержку оказало латвийское общество и предприниматели, пожертвовав и доставив в Украину товары для нужд обороны.
С 2022 года Латвия сделала международных взносов в общей сложности на сумму не менее 36 млн евро в Европейский механизм мира, Детский фонд ООН, Программу всеобъемлющей помощи НАТО Украине и другие фонды, которыми страны помогают Украине изгнать российские войска со своей земли и восстановить разрушенные территории, а также обеспечивают практическую и психологическую поддержку населению Украины.
Поддержка оказана и в Латвии - тем мирным жителям Украины, которые, спасаясь от войны, временно обрели в Латвии дом и безопасность. Эти люди получили продукты питания, гигиенические товары, документы на проживание с правом на трудоустройство и пособия на начало трудоустройства.
По меньшей мере 21,5 млн евро вложено в образовательные мероприятия для гражданского населения Украины, средства также выделены на то, чтобы эти люди могли бесплатно изучать латышский язык, и в этом году финансирование на эти цели увеличено до 4,6 млн евро. Уже в 2022 году меры поддержки беженцев в стране были объединены в единый план. Такой же план был создан и в 2023 году, и на этот год также разработан план поддержки военных беженцев в размере 70 млн евро, сообщает Госканцелярия.
От Латвии и ее жителей помощь получили и те люди, которые до сих пор находятся в Украине. Более 48 млн евро правительство Латвии, а также негосударственный сектор и общественность направили на доставку в Украину медицинского оборудования и медикаментов, посылок гуманитарной помощи населению, средств материально-технического обеспечения больниц и спасательных служб.
Кроме того, укреплены независимые украинские СМИ и обеспечена поддержка критической инфраструктуры.
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