В Курземе действует предупреждение о повышении уровня воды

Желтое предупреждение действует в регионе с 21:00 8 января до 12:00 12 января, а для бассейнов Саки и Ужавы выпущено оранжевое предупреждение, которое действует с 23:00 9 января до 16:00 10 января.

В реке Ужава у Теранде уровень воды примерно такой же, как и 3-4 января. В реке Дурбе у Циравы он был на 25 сантиметров ниже максимума, зафиксированного в начале года, а в пятницу утром еще немного понизился. При этом в нижнем течении Дурбе и в реке Сака он может быть выше.

Постепенное повышение уровня воды продолжается в озере Усмас, где за последний месяц вода поднялась на полметра. Однако уровень воды в озере на 45 сантиметров ниже рекордного значения, зафиксированного в январе 2012 года.

В реке Ирбе сохраняется высокий уровень воды и затопленные поймы, хотя в последние дни вода немного отступила.

В реках Барта и Вента уровень воды на один-два метра ниже максимума прошлой недели.

В пятницу в Курземе ожидаются сильный снегопад и дожди, что может привести к повышению уровня воды в некоторых реках. Однако к концу недели и в ночь на понедельник похолодает, возможен мороз, прогнозируют синоптики.

На следующей неделе воздух вновь станет теплее, и снег в Курземе постепенно растает, вызвав повторное повышение уровня воды в реках.

В нескольких реках Видземе также ожидается высокий уровень воды из-за осадков и таяния снега.

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