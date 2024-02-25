Стоит ли смотреть долгожданную Netflix-версию "Аватара: Легенды об Аанге"

"Аватар" относится к тому редкому типу произведений, который, хоть и сделан и нацелен на детей, говорит с ними по-взрослому о серьезных и сложных темах. Как лучшие мультфильмы Pixar или все работы Хаяо Миядзаки, например. Поэтому в любом возрасте в "Аватаре" можно найти что-то, работающее именно на вас.

Самые сильные стороны мультсериала: герои, что главные, что второстепенные, их развитие и динамика; построение мира сериала; экшен-сцены, комбинирующие как реальные виды боевых искусств, так и разнообразную магическую систему "Аватара"; отсутствие черно-белой морали.

Даже в самых главных и пугающих злодеях мы видели человеческое начало, объяснение - почему они делают то, что делают. Даже самые светлые герои периодически совершали ошибки, а иногда и просто этически неверные поступки. И "Аватар" не стеснялся на это указать.

В общем, давайте проговорим на берегу. Анимационный "Аватар" - это сложный и крайне талантливо сделанное приключение с классными драками, продуманными героями и уникальным миром.

Версия от Netflix - для кого она?

"Это все прекрасно, - скажет пытливый читатель. - Но что там с версией от Netflix?".

Что ж, я постараюсь избежать постоянных сравнений с оригиналом, хотя иногда это будет сложно. Начнем с того, работает ли "Аватар" от Netflix как история сама по себе.