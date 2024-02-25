Стоит ли смотреть долгожданную Netflix-версию "Аватара: Легенды об Аанге"

Netflix продолжает играться на поле адаптаций известных мультсериалов. После аниме про пиратов "One Piece. Большой Куш" пришло время истории о войне, взрослении и стихиях - Avatar: The Last Airbender/Аватар: Легенда об Аанге. Стоит ли ее смотреть тем, кто еще не знаком с этой вселенной? А фанатам оригинального мультсериала? Разбираемся вместе.
Вода. Земля. Огонь. Воздух. Когда-то давно четыре народа жили в мире. Но всё изменилось, когда Народ Огня развязал войну.
Эта очень простая завязка стала основной для мультсериала "Аватар: Легенда об Аанге". Мир "Аватара" (не путать с серией фильмов от Джейма Кэмерона) поделен между четырьмя народами, в каждом есть люди, способные управлять соответствующей стихией. И только один человек - тот самый аватар - способен научиться владеть всеми четырьмя.
На момент начала мультсериала аватаром является 12-летний мальчик Аанг, который последние 100 лет провел во льду. За эти 100 лет мир изменился, и теперь именно этому мальчику, в компании своих друзей - Катары и Сокки, разумеется, нужно спасти мир от разрушительной власти Огня. Противостоят ему принц Зуко, пытающийся найти Аанга; его сестра Азула и их отец - Хозяин Огня Озай.
Если вы видели мультсериал, то вы все это знаете и без меня. Если же нет, то, возможно, задаетесь вопросом - чем именно "Аватар" запомнился в ряду многих других детских сериалах о магических способностях, масштабных приключениях и спасении мира.
"Аватар" относится к тому редкому типу произведений, который, хоть и сделан и нацелен на детей, говорит с ними по-взрослому о серьезных и сложных темах. Как лучшие мультфильмы Pixar или все работы Хаяо Миядзаки, например. Поэтому в любом возрасте в "Аватаре" можно найти что-то, работающее именно на вас.
Самые сильные стороны мультсериала: герои, что главные, что второстепенные, их развитие и динамика; построение мира сериала; экшен-сцены, комбинирующие как реальные виды боевых искусств, так и разнообразную магическую систему "Аватара"; отсутствие черно-белой морали.
Даже в самых главных и пугающих злодеях мы видели человеческое начало, объяснение - почему они делают то, что делают. Даже самые светлые герои периодически совершали ошибки, а иногда и просто этически неверные поступки. И "Аватар" не стеснялся на это указать.
В общем, давайте проговорим на берегу. Анимационный "Аватар" - это сложный и крайне талантливо сделанное приключение с классными драками, продуманными героями и уникальным миром.
Версия от Netflix - для кого она?
"Это все прекрасно, - скажет пытливый читатель. - Но что там с версией от Netflix?".
Что ж, я постараюсь избежать постоянных сравнений с оригиналом, хотя иногда это будет сложно. Начнем с того, работает ли "Аватар" от Netflix как история сама по себе.
Надо признать, что многое у создателей удалось. Спецэффекты, особенно связанные с управлением стихий, выглядят достойно и, в целом, экшен-сцены приятны глазу. Да и вообще, выглядит все очень пристойно (не считая некоторых кадров с очень очевидным зеленым экраном). Но костюмы, декорации, оружие, украшения - все это будто бы сошло с кадров мультсериала. Netflix явно учел ошибки предыдущей адаптации "Аватара" - фильма М. Найта Шьямалана 2010 года.
С кастингом тоже удача - каждый актер выглядит и звучит как идеальная копия нарисованных героев.
Но вот дальше начинаются проблемы. Анимация позволяла оригинальному "Аватару" быть очень энергичным и выразительным - как в выражениях героев, так и в работе с цветом окружающего мира.
Живые люди, при всем желании, не могут соревноваться в выразительности с нарисованными персонажами. А, что касается цвета, то за редким исключением снят "Аватар" от Netflix в привычной для стриминга гамме - где визуально выделяются разве только всполохи огня в драках.
Но, на мой взгляд, главный недостаток - это развитие главных героев. Создатели сознательно отказались от множества сторонних приключений, что понятно, всего восемь эпизодов - надо успеть добраться до главного сражения.
Из-за этого непосредственно с Аангом, Катарой и Соккой мы проводим сравнительно не так много времени. Особенно это касается Аанга, у которого практически нет возможности проявить свою детскую непосредственность, легкий взгляд на мир и бескомпромиссную наивность.
С другой стороны, о персонажах второстепенных мы узнаем куда больше, чем в оригинале. Самый показательный пример здесь Азула. В мультсериале она появляется только во втором сезона, становясь главной угрозой для наших героев, когда Зуко начинает путь переосмысления своего жизненного пути.
Netflix же нам сразу показывает Азулу, в результате чего мы чуть глубже понимаем, почему она стала такой, какой стала и детальнее углубляемся в ее не самые простые взаимоотношения с отцом.
Отец - лидер народа Огня Озай - тоже появляется в версии Netflix намного чаще, чем в первом сезоне мультсериала. Это несколько лишает его ореола практически мистической угрозы, который существовал все три сезона "Аватара", но зато нам становится понятнее мотивация многих его действий.
Самый же главный, пожалуй, недостаток версии от Netflix - это неуместное желание проговаривать все в лоб. Там, где вроде как детский мультсериал оставлял место недосказанностям и интерпретациям, "взрослый" сериал напрямую устами героев говорит: "Вот такая вот дилемма, а вот почему она передо мной стоит".
Сильнее всего заметно это, опять-таки, в случае Аанга. Вместо того, чтобы дать нам ощутить себя на его месте, показать как его детство утекает сквозь пальцы, потому что на 12-летнего мальчика свалился невероятный груз ответственности - в первые же 20 минут Netflix нам говорит об этом напрямую. И эффект теряется.
Так стоит ли смотреть?
Думаю, у меня есть вполне конкретный ответ на этот вопрос.
Если вы не смотрели оригинальный мультсериал - посмотрите лучше его. Правда. В версии от Netflix нет ни одного аспекта, который сделан лучше. В свои самые прекрасные моменты Netflix просто дотягивается до той планки, которую задал "Аватар" от 2005 года.
Если вы боитесь длины, то не переживайте, Первый сезон мульсериала идет 20 серий, по 23 минуты каждая - это 460 минут. Сезон от Netflix - на 20 минут короче. Это не принципиальная разница.
А вот стоит ли смотреть версию от Netflix тем, кто смотрит и любит мультсериал?
Я бы сказал, скорее, да. Будьте готовы к тому, что в этом варианте очень многие сюжетные ветки сбиты в одну, иногда очень механически - третий эпизод в этом плане очень показателен.
Но здесь хватает сцен, которых не было в оригинале, но которые мне, например, было очень интересно увидеть. Предыстория того, как именно народ Огня начал свою атаку на Южный Храм Воздуха; детали семейной жизни Озая, Азулы и Зуко; погружение в мир Духов.
Но самое главное достижение версии от Netflix - очень захотелось пересмотреть мультсериал. Чем я, пожалуй, и займусь.
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