Стоит ли смотреть долгожданную Netflix-версию "Аватара: Легенды об Аанге"

Netflix продолжает играться на поле адаптаций известных мультсериалов. После аниме про пиратов "One Piece. Большой Куш" пришло время истории о войне, взрослении и стихиях - Avatar: The Last Airbender/Аватар: Легенда об Аанге. Стоит ли ее смотреть тем, кто еще не знаком с этой вселенной? А фанатам оригинального мультсериала? Разбираемся вместе.