Матери Навального поставили ультиматум

Матери убитого кремлевским режимом оппозиционера Алексея Навального поставили ультиматум - либо она в ближайшие три часа согласится похоронить сына без организации публичного прощания, либо останки Алексея будут захоронены там же, в колонии, сообщает СМИ "Медуза" со ссылкой на команду Навального.
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Следователь угрожает похоронить Навального в колонии, если мать в течение трех часов не согласится на тайные похороны. Об этом сообщает пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмышhttps://t.co/uTU39UOUhV— The Insider (@the_ins_ru) February 23, 2024
Такой ультиматум матери Алексея Навального Людмиле поставили следователи. С ультиматумом Людмила Навальная не согласна, настаивая на том, чтобы следователи вернули ей останки сына.
Мать Навального еще в четверг заявила, что официальные лица оказывают на нее давление, чтобы добиться погребения Навального в тайне.
Людмила Навальная сказала, что ей несколько дней отказывали в доступе к останкам сына, а в среду наконец разрешили их осмотреть в Салехардском морге
"Вчера вечером они тайком отвезли меня в морг, где мне показали Алексея", - сообщила Людмила Навальная на видео, опубликованном командой Навального в четверг. Она сказала, что официальные лица хотят, чтобы Навального похоронили тайно, без возможности попрощаться.
"Они меня шантажируют, выдвигают условия, где, когда и как надо похоронить Алексея. Это незаконно", - сказала мать.
"Они хотят отвезти меня на кладбище к свежей могиле и сказать: здесь лежит твой сын. Я против этого, - подчеркнула Навальная. - Я хочу, чтобы те, кому дорог Алексей, все, для кого его смерть стала личной трагедией, имели возможность попрощаться с ним".
Людмила Навальная сказала, что записала это видео, так как следователи угрожали ей. "Взглянув мне в глаза, они сказали, что если я не соглашусь на тайные похороны, они что-то сделают с телом моего сына (...). Я попросила вернуть мне тело моего сына немедленно", - сказала она.
Ранее сообщалось, что легендарный танцовщик балета Михаил Барышников, журналист и лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов, музыкант Андрей Макаревич и другие известные в российском обществе люди записали видео, призывая российские власти передать тело умершего в заключении лидера оппозиции Алексея Навального его близким.
Всего призывы записали около двух десятков человек.