Матери Навального поставили ультиматум

"Они хотят отвезти меня на кладбище к свежей могиле и сказать: здесь лежит твой сын. Я против этого, - подчеркнула Навальная. - Я хочу, чтобы те, кому дорог Алексей, все, для кого его смерть стала личной трагедией, имели возможность попрощаться с ним".

Людмила Навальная сказала, что записала это видео, так как следователи угрожали ей. "Взглянув мне в глаза, они сказали, что если я не соглашусь на тайные похороны, они что-то сделают с телом моего сына (...). Я попросила вернуть мне тело моего сына немедленно", - сказала она.

Ранее сообщалось, что легендарный танцовщик балета Михаил Барышников, журналист и лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов, музыкант Андрей Макаревич и другие известные в российском обществе люди записали видео, призывая российские власти передать тело умершего в заключении лидера оппозиции Алексея Навального его близким.

Всего призывы записали около двух десятков человек.