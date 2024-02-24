Фото ⟩ Тигр Август из Рижского зоопарка отмечает свой шестой день рождения

В день рождения тигр получил особый подарок - игрушку в форме коровы, сделанную из переработанных материалов и набитую соломой и шерстью альпаки, живущей в Африканской саванне зоопарка.

Корова, изготовленная воспитателями тигра, была помещена в открытый вольер Августа в 11 часов утра, а вскоре после этого именинник прибыл сам, чтобы принять подарок. Посетители смогли понаблюдать за эмоциями Августа и его играми.

Подготовлен подарок и для посетителей. Так, с 12 до 15 часов рядом с вольером тигров работает фотоуглок. Фотографирование и распечатка особых фотографий в честь дня рождения бесплатны.

Август, амурский тигр Рижского национального зоопарка, родился 22 февраля 2018 года в зоопарке города Эберсвальде в Германии. В Ригу он прибыл в сентябре 2020 года.

Вместе с Августом в зоопарке также живет Тайга, дочь тигра Клиффа Гранта, который когда-то родился в Риге.

Поскольку эти большие кошки одиночки, они встречаются с противоположным полом только в брачный сезон. Поэтому в открытом вольере одновременно содержится только одно животное.

Амурские тигры - самый крупный подвид тигра. Он занесен в Красную книгу мира как находящийся под угрозой исчезновения. Для разведения и сохранения амурских тигров в зоопарках была создана Европейская программа по исчезающим видам (EEP), к которой присоединился и Рижский зоопарк.

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