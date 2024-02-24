Фото, видео ⟩ На шествие "Путь света для Украины" в Риге собралось более 1000 человек

Вечером в субботу, 24 февраля, в Риге более 1000 человек прошли символическим световым шествием от Домской площади к памятнику Свободы, чтобы почтить память погибших на войне в Украине и выразить поддержку раздираемой войной стране, отмечает агентство LETA.
У собравшихся на акцию "Путь света для Украины" в руках фонарики, мобильные телефоны, свечи и другие световые элементы. Люди принесли с собой флаги Латвии и Украины, а также другую атрибутику, выражающую солидарность с Украиной.
На мероприятие пришли люди разного возраста, оно проходит без происшествий.
Галерея: На шествие "Путь света для Украины" в Риге собралось более 1000 человек
Памятник Свободы подсвечивается в цветах украинского флага. Присутствовавшие у памятника вместе спели гимны Латвии и Украины.
Улвис Новикс, глава ассоциации Tavi draugi ранее отмечал, что 24 февраля - день, навсегда изменивший жизнь и потребовавший невообразимых жертв. Во вторую годовщину полномасштабной войны в Украине ассоциация призывает народ Латвии создать символическую тропу света, тем самым почтив память жертв войны и подтвердив неустанную поддержку Украины в ее борьбе за свободу.
Видео: Шествие "Путь света для Украины" в Риге
Tavi draugi оказывает скоординированную гуманитарную помощь жителям Украины в Латвии и Украине, организуя и координируя добровольное участие жителей Латвии, организаций и компаний в оказании помощи.
До начала войны ассоциация оказывала помощь и поддержку семьям, которые нуждались или столкнулись с проблемами в Латвии, но с первого дня вторжения РФ фокус сместился на оказание помощи Украине. Так, ассоциация занималась помощью беженцам на пограничных пунктах между Латвией и Россией.
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