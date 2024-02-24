Видео ⟩ Два года войны: взгляд на памятные мероприятия в Риге и Даугавпилсе

Сегодня, 24 февраля, исполняется ровно два года с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В течение дня как в Латвии, так и в других странах мира проходили различные акции, митинги и шествия, но все эти мероприятия имели одну цель – выразить поддержку Украине. Предлагаем посмотреть подготовленный TVNET видеообзор о сегодняшних мероприятиях поддержки Украины в Риге и Даугавпилсе.