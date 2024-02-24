Видео ⟩ Два года войны: взгляд на памятные мероприятия в Риге и Даугавпилсе

Сегодня, 24 февраля, исполняется ровно два года с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В течение дня как в Латвии, так и в других странах мира проходили различные акции, митинги и шествия, но все эти мероприятия имели одну цель – выразить поддержку Украине. Предлагаем посмотреть подготовленный TVNET видеообзор о сегодняшних мероприятиях поддержки Украины в Риге и Даугавпилсе.
В архиве онлайн-трансляции можно узнать подробности, а также, как прошел этот день в Киеве, где собрался ряд мировых лидеров.
Мы также сообщали, что вечером на субботу в Риге частично сошел с рельсов поезд с российским зерном. В Latvijas dzelzceļš заявили, что произошедшее было не диверсией, а технической неисправностью: во время сортировки вагонов неправильно сработало автоматическое торможение вагонов.
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