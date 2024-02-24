Фото и видео ⟩ Слава Україні! В центре Риги жители Латвии выразили поддержку Украине

Несколько сотен человек в субботу собрались в Риге у памятника Свободы, чтобы поддержать Украину, в которой уже два года идет полномасштабная война, сообщает агентство LETA.
Люди принесли с собой украинские флаги, ленточки в цветах флага Украины, а также плакаты, осуждающие российскую агрессию и призывающие поддержать мир в Украине.
Кроме того, во время мероприятия людей призывают жертвовать в поддержку Украины и принять участие в создании окопных свечей.
"Пока люди любят Латвию, России не удастся завоевать латвийских жителей", - заявила на митинге у памятника Свободы "Вместе до победы!" премьер-министр Эвика Силиня.
Она подчеркнула, что что украинский народ героически сражается против полномасштабного вторжения России, а Латвия поддерживала Украину до сих пор и будет поддерживать в будущем, в том числе в этом году выделив более 200 миллионов евро. "Латвия поддерживала Украину в политическом, военном и финансовом плане и продолжит это делать в этом году", - сказала Силиня.
В то же время она выразила благодарность всем, кто принимает участие в борьбе за свободу Украины.
"Мы знаем российскую пропаганду, которая хочет сеять страх и неуверенность", - сказала Силиня, добавив, что, пока в Латвию верят и любят ее, России не удастся покорить умы латвийских жителей.
В то же время несколько десятков человек собрались напротив посольств Украины и России, где был исполнен гимн Украины, а также звучали лозунги в поддержку украинских солдат.
Как уже сообщалось, в субботу, во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, в Риге и Даугавпилсе проходят мероприятия в поддержку Украины. В том числе у памятника Свободы проходит митинг "Вместе к победе".
В свою очередь в Даугавпилсе на мероприятие "Даугавпилс за победу Украины" собралось большое количество жителей.
Также чтобы почтить память погибших на войне в Украине, 24 февраля в 15:00 в Рижской Домском соборе пройдет служба. А в 18:30 в Латвийской национальной библиотеке состоится благотворительный концерт "Вместе с Украиной". Известные латвийские и украинские певцы и музыканты объединятся в музыкальном мероприятии, чтобы выразить свою солидарность и поддержку украинскому народу. Средства, вырученные от концерта, пойдут на поддержку Украины.
Дума также приглашает посетить акустический концерт Stop the War музыкальной группы Riga Reggae, который состоится в культурном центре "Иманта" в 19:00.
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