Фото и видео ⟩ Слава Україні! В центре Риги жители Латвии выразили поддержку Украине

Люди принесли с собой украинские флаги, ленточки в цветах флага Украины, а также плакаты, осуждающие российскую агрессию и призывающие поддержать мир в Украине.

Кроме того, во время мероприятия людей призывают жертвовать в поддержку Украины и принять участие в создании окопных свечей.

"Пока люди любят Латвию, России не удастся завоевать латвийских жителей", - заявила на митинге у памятника Свободы "Вместе до победы!" премьер-министр Эвика Силиня.

Она подчеркнула, что что украинский народ героически сражается против полномасштабного вторжения России, а Латвия поддерживала Украину до сих пор и будет поддерживать в будущем, в том числе в этом году выделив более 200 миллионов евро. "Латвия поддерживала Украину в политическом, военном и финансовом плане и продолжит это делать в этом году", - сказала Силиня.

В то же время она выразила благодарность всем, кто принимает участие в борьбе за свободу Украины.