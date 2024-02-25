Майдан, февраль 2014-го. Фотохроника решающих дней

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В этот день умерли десятки человек. Погибшим в тот день и в дни предыдущие было присвоено собирательное название «Небесной сотни», в их честь названа часть Институтской улицы, прилегающая к Майдану Незалежности. Шли споры о том, кто именно вел стрельбу по безоружным людям, но несколько сотрудников «Беркута» были осуждены за использование огнестрельного оружия против демонстрантов.

Фото: Getty Images

На следующий день в Киев приехала делегация европейских переговорщиков, и ситуация начала стремительно меняться. Спецназ свернул свои позиции и снял кордон вокруг Верховной рады. К вечеру было объявлено о том, что президент Янукович согласился выполнить требования оппозиционных партий.

Фото: Getty Images

Очередная манифестация на площади встретила гневом известия о договоренностях оппозиции с Януковичем, представители Самообороны заявляли, что президент должен уйти. Но 21 февраля 2014 года стало ясно, что Майдан победил. К началу ночи появились сообщения о том, что Виктор Янукович бежал из Киева. До захвата Крыма российскими войсками оставалось чуть более недели, до появления Игоря Стрелкова (Гиркина) в донецком городе Славянске — полтора месяца, до полномасштабного вторжения России в Украину — восемь лет.

Фото: BBC

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Фото: BBC