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Майдан, февраль 2014-го. Фотохроника решающих дней

BBC News Русская служба
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BBC
Фото: Getty Images

10 лет назад в Киеве разрешилось противостояние между президентом Виктором Януковичем и десятками тысяч протестовавших украинцев. Демонстрации против резкого разворота Януковича от соглашения с Евросоюзом в сторону более тесной интеграции с Россией закончились бегством президента и глобальной сменой ориентации Украины на сотрудничество со странами Запада. В этой фотоподборке мы рассказываем о последних, решающих днях киевского Евромайдана.

Протест против радикального разворота президента Януковича от Европы к России, начавшийся в середине ноября 2013-го, через некоторое время начал иссякать. Но силовой разгон палаточного лагеря бойцами спецподразделения МВД «Беркут» в ночь с 29 на 30 ноября и первые жертвы среди студентов вызвали новый прилив негодования, и площадь в центре Киева вновь стала заполняться людьми почти каждый день.

Фото: Reuters

Декабрь 2013-го и январь 2014-го в Киеве прошли в силовом противостоянии с отрядами спецназа, которые сначала пытались очистить Майдан Незалежности от протестующих и их палаточного лагеря, а затем блокировали выходы с площади в сторону правительственных кварталов и зданию украинского парламента.

Фото: Reuters

После позиционных схваток протестующих со спецназом граница между Майданом и силовиками образовалась у баррикад на улицах Грушевского и Институтской.

Фото: Getty Images

На самой площади почти каждый вечер собирались митинги с участием жителей Киева и других украинских городов. К первоначальным требованиям возвращения к соглашению о евроинтеграции добавлялись все новые: о наказании виновных в силовом разгоне демонстраций, об освобождении задержанных протестующих и снятии ограничений на свободу собраний и слова, введенных правительством Украины.

Фото: Reuters

Формирование отрядов самообороны началось в конце ноября. К началу февраля, по оценкам оппозиционных лидеров, в группы, дежурившие на баррикадах, записалось более пяти тысяч человек.

Фото: Getty Images

«Огонь закаленных не жжет», — сообщает это граффити с Тарасом Шевченко (снимок сверху). Майдан собрал противников Виктора Януковича из разных политических течений. «Правый сектор», ставший притчей во языцех у российских госпропагандистов и запрещенный в России, объединял представителей радикальных националистических течений и выбрал своими цветами черный и красный с флагов УПА (Украинской повстанческой армии середины XX века, но в современной России тоже признанной экстремистской и запрещенной). А одна этих из женщин — сторонница лидера парламентской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, освобождение которой из-под ареста было одним из требований Майдана.

Фото: Getty Images

К середине февраля холода, сопровождавшие противостояние в январе, отступили. Протестующие собирали остатки снега с улиц в мешки, которыми укрепляли подтаявшие баррикады.

Фото: Getty Images

Первые недели февраля обстановка у баррикад была довольно спокойной.

Фото: Getty Images

До середины февраля сохранялось хрупкое равновесие: президент Виктор Янукович пошел на частичные уступки и согласился на создание коалиционного правительства. Протестующие освободили несколько занятых правительственных зданий в центре Киева, были добровольно оставлены и здания нескольких областных администраций на западе Украины.

Фото: Getty Images

Но 18 февраля все вспыхнуло с новой силой. Попытка «Мирного похода» (так это определяли лидеры протеста) к зданию Верховной рады натолкнулась на сопротивление отрядов «Беркута» и привела к побоищу.

Фото: Getty Images

Подавляющее большинство членов самообороны были вооружены только палками, дубинами и бутылками с зажигательной смесью и защищались щитами. На момент начала этих столкновений у правоохранителей были средства, обычно применяющиеся для разгона толп, в том числе слезоточивый газ и резиновые пули.

Фото: Getty Images

В толпе протестующих были как закаленные защитники Майдана, так и рядовые прохожие.

Фото: Getty Images

В тот день десятки протестовавших получили серьезные травмы и ранения.

Фото: Getty Images

Пострадавшие были и у милиции.

Фото: Getty Images

Самооборона сопротивлялась попыткам прорыва «Беркута» через позиции защитников Майдана.

Фото: Getty Images

Вновь заполыхали сотни автопокрышек, собранных на баррикады.

Фото: Getty Images

К концу дня 18 февраля баррикады были смяты, отряды полиции прорвались к Майдану Незалежности.

Фото: Getty Images

Пожары бушевали на Майдане почти всю ночь. Спецназ отступил на прежние позиции.

Фото: Getty Images

Наутро защитники Майдана начали ставить новые баррикады на площади, покрытой остатками кострищ.

Фото: Getty Images

В Михайловском соборе, недалеко от Майдана, организовали полевой госпиталь для тех, кто получил ранения в столкновениях с милицией.

Фото: Getty Images

Ситуация резко ухудшилась утром 20 февраля. Поход группы протестующих на позиции «Беркута» по улице Институтской был встречен огнем из автоматов на поражение. Самодельные щиты никак не могли защитить участников Самообороны. В течение часа были убиты и получили ранения десятки человек.

Фото: Getty Images

Первый этаж гостиницы «Украина», где работали сотни иностранных журналистов, превратился в импровизированную больницу для помощи раненым на Институтской улице.

Фото: Getty Images

Подъезды к площади были блокированы, и раненых несли несколько кварталов к машинам скорой помощи.

Фото: Getty Images

В этот день умерли десятки человек. Погибшим в тот день и в дни предыдущие было присвоено собирательное название «Небесной сотни», в их честь названа часть Институтской улицы, прилегающая к Майдану Незалежности. Шли споры о том, кто именно вел стрельбу по безоружным людям, но несколько сотрудников «Беркута» были осуждены за использование огнестрельного оружия против демонстрантов.

Фото: Getty Images

На следующий день в Киев приехала делегация европейских переговорщиков, и ситуация начала стремительно меняться. Спецназ свернул свои позиции и снял кордон вокруг Верховной рады. К вечеру было объявлено о том, что президент Янукович согласился выполнить требования оппозиционных партий.

Фото: Getty Images

Очередная манифестация на площади встретила гневом известия о договоренностях оппозиции с Януковичем, представители Самообороны заявляли, что президент должен уйти. Но 21 февраля 2014 года стало ясно, что Майдан победил. К началу ночи появились сообщения о том, что Виктор Янукович бежал из Киева. До захвата Крыма российскими войсками оставалось чуть более недели, до появления Игоря Стрелкова (Гиркина) в донецком городе Славянске — полтора месяца, до полномасштабного вторжения России в Украину — восемь лет.

Фото: BBC

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Фото: BBC
BBC
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