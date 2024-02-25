Майдан, февраль 2014-го. Фотохроника решающих дней

10 лет назад в Киеве разрешилось противостояние между президентом Виктором Януковичем и десятками тысяч протестовавших украинцев. Демонстрации против резкого разворота Януковича от соглашения с Евросоюзом в сторону более тесной интеграции с Россией закончились бегством президента и глобальной сменой ориентации Украины на сотрудничество со странами Запада. В этой фотоподборке мы рассказываем о последних, решающих днях киевского Евромайдана.
Протест против радикального разворота президента Януковича от Европы к России, начавшийся в середине ноября 2013-го, через некоторое время начал иссякать. Но силовой разгон палаточного лагеря бойцами спецподразделения МВД «Беркут» в ночь с 29 на 30 ноября и первые жертвы среди студентов вызвали новый прилив негодования, и площадь в центре Киева вновь стала заполняться людьми почти каждый день.
Декабрь 2013-го и январь 2014-го в Киеве прошли в силовом противостоянии с отрядами спецназа, которые сначала пытались очистить Майдан Незалежности от протестующих и их палаточного лагеря, а затем блокировали выходы с площади в сторону правительственных кварталов и зданию украинского парламента.
После позиционных схваток протестующих со спецназом граница между Майданом и силовиками образовалась у баррикад на улицах Грушевского и Институтской.
На самой площади почти каждый вечер собирались митинги с участием жителей Киева и других украинских городов. К первоначальным требованиям возвращения к соглашению о евроинтеграции добавлялись все новые: о наказании виновных в силовом разгоне демонстраций, об освобождении задержанных протестующих и снятии ограничений на свободу собраний и слова, введенных правительством Украины.
Формирование отрядов самообороны началось в конце ноября. К началу февраля, по оценкам оппозиционных лидеров, в группы, дежурившие на баррикадах, записалось более пяти тысяч человек.
«Огонь закаленных не жжет», — сообщает это граффити с Тарасом Шевченко (снимок сверху). Майдан собрал противников Виктора Януковича из разных политических течений. «Правый сектор», ставший притчей во языцех у российских госпропагандистов и запрещенный в России, объединял представителей радикальных националистических течений и выбрал своими цветами черный и красный с флагов УПА (Украинской повстанческой армии середины XX века, но в современной России тоже признанной экстремистской и запрещенной). А одна этих из женщин — сторонница лидера парламентской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, освобождение которой из-под ареста было одним из требований Майдана.
К середине февраля холода, сопровождавшие противостояние в январе, отступили. Протестующие собирали остатки снега с улиц в мешки, которыми укрепляли подтаявшие баррикады.
Первые недели февраля обстановка у баррикад была довольно спокойной.
До середины февраля сохранялось хрупкое равновесие: президент Виктор Янукович пошел на частичные уступки и согласился на создание коалиционного правительства. Протестующие освободили несколько занятых правительственных зданий в центре Киева, были добровольно оставлены и здания нескольких областных администраций на западе Украины.
Но 18 февраля все вспыхнуло с новой силой. Попытка «Мирного похода» (так это определяли лидеры протеста) к зданию Верховной рады натолкнулась на сопротивление отрядов «Беркута» и привела к побоищу.
Подавляющее большинство членов самообороны были вооружены только палками, дубинами и бутылками с зажигательной смесью и защищались щитами. На момент начала этих столкновений у правоохранителей были средства, обычно применяющиеся для разгона толп, в том числе слезоточивый газ и резиновые пули.
В толпе протестующих были как закаленные защитники Майдана, так и рядовые прохожие.
В тот день десятки протестовавших получили серьезные травмы и ранения.
Пострадавшие были и у милиции.
Самооборона сопротивлялась попыткам прорыва «Беркута» через позиции защитников Майдана.
Вновь заполыхали сотни автопокрышек, собранных на баррикады.
К концу дня 18 февраля баррикады были смяты, отряды полиции прорвались к Майдану Незалежности.
Пожары бушевали на Майдане почти всю ночь. Спецназ отступил на прежние позиции.
Наутро защитники Майдана начали ставить новые баррикады на площади, покрытой остатками кострищ.
В Михайловском соборе, недалеко от Майдана, организовали полевой госпиталь для тех, кто получил ранения в столкновениях с милицией.
Ситуация резко ухудшилась утром 20 февраля. Поход группы протестующих на позиции «Беркута» по улице Институтской был встречен огнем из автоматов на поражение. Самодельные щиты никак не могли защитить участников Самообороны. В течение часа были убиты и получили ранения десятки человек.
Первый этаж гостиницы «Украина», где работали сотни иностранных журналистов, превратился в импровизированную больницу для помощи раненым на Институтской улице.
Подъезды к площади были блокированы, и раненых несли несколько кварталов к машинам скорой помощи.
В этот день умерли десятки человек. Погибшим в тот день и в дни предыдущие было присвоено собирательное название «Небесной сотни», в их честь названа часть Институтской улицы, прилегающая к Майдану Незалежности. Шли споры о том, кто именно вел стрельбу по безоружным людям, но несколько сотрудников «Беркута» были осуждены за использование огнестрельного оружия против демонстрантов.
На следующий день в Киев приехала делегация европейских переговорщиков, и ситуация начала стремительно меняться. Спецназ свернул свои позиции и снял кордон вокруг Верховной рады. К вечеру было объявлено о том, что президент Янукович согласился выполнить требования оппозиционных партий.
Очередная манифестация на площади встретила гневом известия о договоренностях оппозиции с Януковичем, представители Самообороны заявляли, что президент должен уйти. Но 21 февраля 2014 года стало ясно, что Майдан победил. К началу ночи появились сообщения о том, что Виктор Янукович бежал из Киева. До захвата Крыма российскими войсками оставалось чуть более недели, до появления Игоря Стрелкова (Гиркина) в донецком городе Славянске — полтора месяца, до полномасштабного вторжения России в Украину — восемь лет.
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