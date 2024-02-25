Украина теряет людей. Как война повлияла на демографию

Рождаемость в Украине упала почти на треть

По данным министерства юстиции, в течение 2023 года в Украине зарегистрировали почти 187,4 тысячи рождений, что на девять процентов меньше, чем за первый год вторжения (206 032 ребенка), и на 31,5 процента меньше, чем в 2021 году (около 273,8 тысячи детей). Такое резкое сокращение Гладун объясняет, в том числе, меньшим количеством включенных в статистику регионов из-за оккупации РФ. По состоянию на начало февраля Украина не контролирует около 26 процентов своей территории, сообщил президент Владимир Зеленский.

Мама с новорожденным младенцем в подвале роддома в Харькове (февраль 2022 года) Фото: VITALIY GNIDYI/REUTERS

Хотя падение уровня рождаемости в условиях войны является естественным из-за неопределенности ситуации, отмечает Гладун, такая тенденция может привести к тому, что в 2035-2037 годах доля возрастной группы населения до 18 лет составит 12-15 процентов по сравнению с 25 процентами, зафиксированными в 1993-м. "А это означает, что с их переходом в репродуктивный возраст в следующем поколении родятся еще меньше детей. Соответственно в следующем - еще меньше", - отмечает демограф.

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По словам Александра Гладуна, смертность в Украине растет не только за счет гибели людей в результате боевых действий, но и в результате снижения уровня медицинского обслуживания и увеличения уровня летальности из-за сердечно-сосудистых заболеваний под влиянием стресса.