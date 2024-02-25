Хаос в центре Риги: водители "бросают" свои машины в зеленой зоне. Можно ли так делать?

Зритель передачи поинтересовался: "На улице Бривибас, 118 и 122А, открывается ужасный вид: каждый день на краю улицы стоят от 15 до 25 машин, оставленные как попало. Действительно ли нет никого, кто должен следить за порядком в городе? В результате район захламлен, а количество машин растет с каждым днем".

На площади у здания по улице Бривибас, 122А, размещено несколько дорожных знаков, которые указывают - оставлять машину можно только с пропусками. Там же можно найти и знак, что эта территория - частная собственность. В других местах машины ставят где и как захотят, поэтому зеленая зона полностью разъезжена.

Действительно ли владельцы машин могут так поступать?

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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