Анонсирован пятый Осокинский фестиваль свободы и его благотворительная акция

Доходы от проданных билетов на фестивальные мероприятия, а также средства, собранные в рамках специальной кампании на портале Ziedot.lv, будут направлены на приобретение предметов первой необходимости для жителей Украины, находящихся в прифронтовых регионах. Организаторы отмечают, что особое внимание будет уделено помощи и психологической реабилитации детей. Пожертвования также будут направлены на поддержку родителей тяжелобольных детей в Латвии, предоставляя им необходимую медицинскую помощь и специально обученных нянь.

Оказать финансовую поддержку можно не только посещением концертов фестиваля, но и приняв участие в специальной кампании, созданной на портале Ziedot.lv. Определенное количество украинцев, получивших убежище в Латвии, и родители детей, находящихся под опекой, смогут бесплатно посещать фестивальные мероприятия.