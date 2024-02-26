Анонсирован пятый Осокинский фестиваль свободы и его благотворительная акция

С 5 апреля по 12 мая в Риге и других городах Латвии пройдет пятый Фестиваль свободы Андрея Осокина. Уже в третий раз он будет посвящен поддержке Украины, гуманитарным акциям в пользу ее жителей и беженцев, а также помощи родителям тяжелобольных детей в Латвии.
Фестиваль и сопутствующие ему мероприятия пройдут в течение двух месяцев, объединив музыкантов, артистов и художников из разных областей Латвии, Украины и других стран на различных концертах, мастер-классах, открытых встречах и других мероприятиях. В сотрудничестве с Biļešu Paradīze и Ziedot.lv доходы от билетов на концерты фестиваля и средства, собранные в рамках специальной кампании на портале Ziedot.lv, будут направлены на благотворительные цели.
Андрей Осокин, основатель и художественный руководитель фестиваля, комментирует:
"Очень важно не терять надежду и уверенность в том, что справедливость восторжествует, а также поддерживать тех, кто нуждается в помощи как в Латвии, так и в Украине. Поскольку Россия продолжает свою агрессию, направленную на уничтожение украинского народа, наша цель — продолжать оказывать украинцам эмоциональную и гуманитарную помощь. Каждое наше усилие — это помощь людям попавшим в беду. Это и наша борьба, от которой зависит судьба Латвии, поэтому мы должны показать, насколько едина и сильна наша страна в отстаивании справедливости и гуманистических идеалов. Музыка — это сила, которая вдохновляет, объединяет и дает надежду всем нам. Эмоции, аплодисменты и улыбки зрителей, полученные на прошлых фестивалях, вдохновляют нас продолжать. Обьединившись мы сможем помочь тем, кто сейчас особенно нуждается!".
Видеообзор Осокинского фестиваля свободы для Украины в 2023 году:
На сегодняшний день анонсировано пять фестивальных концертов и мастер-класс для учащихся латвийских музыкальных школ. Концерт — открытие фестиваля состоится 5 апреля в церкви Святого Петра в Риге. В нем примут участие вокальная группа Latvian Voices, органистка Кристине Адамайте, пианист группы DaGamba Дайнис Тенис, украинский контрабасист Юрий Гаврилюк и скрипачка Зане Калниня, саксофонист Айгарс Рауманис, перкуссионист Рейнис Томиньш, а также сам Андрей Осокин.
Фестиваль продолжится 18 апреля в Англиканской церкви Святого Искупителя концертом "Мгновение, музыка и слово" в исполнении современного джазового пианиста Кристапса Ванадзиньша, гитариста Рихардса Либиетиса со своей группой, а также с участием художницы Кристине Кутеповой и других артистов.
27 апреля в доме музыки Daile состоится концерт, объединяющий фольклор и современную музыку. В нем примут участие этно-исполнительница Виктория Притуляк и Jumalo Jazz Orchestra, дуэт ZeMe (Лайма Янсоне и Monsta), украинская певица и дирижер Оксана Никитюк и Андрей Осокин.
10 мая в Доме Черноголовых состоится единственный в Латвии концерт американской скрипачки новозеландского происхождения Женевы Льюис и пианиста Георгия Осокина. Музыканты сыграют разноплановую и монументальную программу, уделив особое внимание редко исполняемым романтическим опусам.
Фестиваль завершится 12 мая, в День Матери, в большом зале Латвийской национальной библиотеки. В этот день латвийские и украинские артисты создадут неповторимую программу посвященную любви, семье и взаимопомощи. В числе музыкантов: Иева Акуратере, Зигфридс Муктупавелс, группа Citi zēni, Ингус Улманис, вокальная группа Midnight Five, Анастасия Ячменкина, Андрей Осокин и другие исполнители.
Доходы от проданных билетов на фестивальные мероприятия, а также средства, собранные в рамках специальной кампании на портале Ziedot.lv, будут направлены на приобретение предметов первой необходимости для жителей Украины, находящихся в прифронтовых регионах. Организаторы отмечают, что особое внимание будет уделено помощи и психологической реабилитации детей. Пожертвования также будут направлены на поддержку родителей тяжелобольных детей в Латвии, предоставляя им необходимую медицинскую помощь и специально обученных нянь.
Оказать финансовую поддержку можно не только посещением концертов фестиваля, но и приняв участие в специальной кампании, созданной на портале Ziedot.lv. Определенное количество украинцев, получивших убежище в Латвии, и родители детей, находящихся под опекой, смогут бесплатно посещать фестивальные мероприятия.
Руководитель проекта Ziedot.lv Рута Диманта отмечает: "Мы благодарим Андрея Осокина, который со всей душой ведет поклонников своего таланта в мир благотворительности, оказывая помощь тем, кто в ней больше всего нуждается".
Одним из мероприятий открытия фестиваля станет мастер-класс по фортепиано для учащихся латвийских музыкальных школ и под руководством профессора Латвийской музыкальной академии Сергея Осокина, преподавателя музыкальной школы имени Эмиля Дарзиня Илзе Трейи и Андрея Осокина. Мастер-классы пройдут 23 марта в культурном пространстве Ola Foundation. Подать заявку на участие можно до 26 февраля. Подробная информация доступна на сайте фестиваля.
Ознакомиться с программой фестиваля и купить билеты на концерты можно в кассах Biļešu Paradīze и в интернете. В этом году плата за использование интернет-системы не применяется при покупке билетов на концерты фестиваля.
Стоит отметить, что в период двух последних Осокинских фестивалей свободы в поддержку Украины было пожертвовано 53 250,12 евро.
На эту сумму в сотрудничестве с Ziedot.lv, Посольством Украины в Латвии и объединением Tavi draugi была оказана гуманитарная и медицинска помощь украинцам, а также помощь домашним животным Украины, находящихся на охваченных войной и прифронтовых территориях.
В рамках различных благотворительных кампаний, инициированных Андреем Осокиным на портале Ziedot.lv с начала войны на гуманитарную помощь жителям Украины было пожертвовано более 210 000 евро. Из этой суммы более 160 000 евро передано на продуктовые наборы и саморазогревающиеся обеды, что дало возможность с октября 2022 года доставить на фронт в Украину более 24 000 саморазогревающихся обедов и более 5 000 продуктовых наборов.
Творческий коллектив фестиваля благодарит всех сторонников и друзей, при чьей поддержке фестиваль реализуется в этом году.
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