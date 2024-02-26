Соратники убитого в этом месяце российского оппозиционера Алексея Навального заявили, что за день до его смерти якобы была достигнута договоренность об обмене Навального на офицера спецподразделения Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Вадима Красикова, который находится в заключении в Германии за убийство в Берлине в 2019 году бывшего командира чеченских боевиков Зелимхана Хангошвили.
Команда Навального утверждает, что за день до его смерти была достигнута договоренность об обмене (1)
По словам команды Навального, переговоры об обмене якобы длились два года, и 15 февраля этого года обмен был одобрен. Однако уже на следующий день, 16 февраля, российские власти объявили о смерти Навального в карательной колонии. Навальный находился в заключении с января 2021 года, когда вернулся в Россию после попытки его отравления химическим оружием "Новичок".
"Два года мы пытались добиться обмена Алексея Навального. Это был чрезвычайно трудный путь, бесконечные "сломанные телефоны". Алексея совсем скоро должны были обменять на путинского убийцу Вадима Красикова, который в Берлине находится в заключении за убийство", - пишет председатель Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих.
По ее словам, после полномасштабного вторжения в Украину "стало очевидно, что Навального надо вытаскивать из тюрьмы любой ценой". Обмен можно было бы осуществить за несколько месяцев, считают соратники Навального, однако "американские и немецкие чиновники понимающе кивали головой, но ничего не делали".
Более подробное объяснение соратников Навального размещено на платформе YouTube.
"Я рассказываю вам эту историю, чтобы у вас был ответ на вопрос, почему Навального убили сейчас. Путину четко дали понять: единственный способ получить Красикова - это обменять его на Навального. "Ах так, - подумал Путин. - Навального на свободе я не потерплю, и раз принципиально Красикова готовы менять, то надо просто избавиться от предмета торга. Поменять потом при случае на кого-то еще", - рассказывает Мария Певчих.
Немецкий таблоид Bild недавно сообщал, что в переговорах об обмене Навального якобы были задействованы три страны - Россия, Германия и США. К сделке по обмену планировалось привлечь и находящегося под стражей в России журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
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