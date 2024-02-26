"Я рассказываю вам эту историю, чтобы у вас был ответ на вопрос, почему Навального убили сейчас. Путину четко дали понять: единственный способ получить Красикова - это обменять его на Навального. "Ах так, - подумал Путин. - Навального на свободе я не потерплю, и раз принципиально Красикова готовы менять, то надо просто избавиться от предмета торга. Поменять потом при случае на кого-то еще", - рассказывает Мария Певчих.