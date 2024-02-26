В центре Риги грузовики до сих пор продолжают игнорировать запрет на въезд

В Риге за несоблюдение запрета на пересечение центра города до сих пор были оштрафованы 259 водителей грузовиков, сообщили в отделе внешних коммуникаций Рижской думы.
После открытия Восточной магистрали в Риге в середине января были внесены существенные изменения в организацию движения, запретив транзитное движение через центр города. Транзитное движение в обоих направлениях запрещено на Каменном мосту, на участке ул. Краста от Островного моста до набережной генерала Радзиня, от набережной генерала Радзиня до ул. 13 января, на участке набережной 11 ноября от ул. 13 января до Вантового моста, а также на участке ул. Экспорта от Вантового моста до ул. Ханзас.
В первые дни после введения новой организации движения Рижская муниципальная полиция (RPP) предупредила нарушителей правил, но с 22 января водителей грузовиков начали штрафовать.
Если изначально в течение дня фиксировалось даже более 20 нарушителей, то позже число зафиксированных нарушений снизилось до четырех-пяти в день, а в отдельные дни было зафиксировано лишь одно нарушение.
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