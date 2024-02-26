В центре Риги грузовики до сих пор продолжают игнорировать запрет на въезд

После открытия Восточной магистрали в Риге в середине января были внесены существенные изменения в организацию движения, запретив транзитное движение через центр города. Транзитное движение в обоих направлениях запрещено на Каменном мосту, на участке ул. Краста от Островного моста до набережной генерала Радзиня, от набережной генерала Радзиня до ул. 13 января, на участке набережной 11 ноября от ул. 13 января до Вантового моста, а также на участке ул. Экспорта от Вантового моста до ул. Ханзас.