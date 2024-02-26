Видео ⟩ В Агенскалнсе Porsche врезался в троллейбус и временно остановил движение

Очевидец сообщил, что автомобиль Porsche, видимо, ехал против направления движения, из-за чего врезался в троллейбус.

Видео: Авария в Агенскалнсе

Во второй половине дня предприятие Rīgas Satiksme также сообщило: "На пересечении улиц Мелнсила и Капселю остановлено движение в обоих направлениях для троллейбусов маршрутов 5, 9, 12, 25, 4, 21, 38, 39, 46, 56 и 63-го автобуса, из-за дорожно-транспортного происшествия".

Apstājusies kustība Melnsila un Kapseļu ielas krustojumā, abos virzienos, 5., 9., 12., 25. maršruta trolejbusiem, 4., 21., 38., 39., 46., 56. un 63. maršruta autobusiem, ceļu satiksmes negadījuma dēļ. — Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) February 26, 2024

На видео очевидца видно, что движение транспорта было временно парализовано. Однако чуть позже Rīgas Satiksme сообщила, что движение общественного транспорта восстановлено.

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