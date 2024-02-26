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Видео ⟩ В Агенскалнсе Porsche врезался в троллейбус и временно остановил движение

rus.tvnet.lv
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Авария в Агенскалнсе
Авария в Агенскалнсе Фото: "Apollo" aculiecinieks.

В понедельник, 26 февраля, в 15:30 автомобиль Porsche въехал в троллейбус на улице Мелнсила в Агенскалнсе, рассказал очевидец порталу Apollo.lv.

Очевидец сообщил, что автомобиль Porsche, видимо, ехал против направления движения, из-за чего врезался в троллейбус.

Видео: Авария в Агенскалнсе

Во второй половине дня предприятие Rīgas Satiksme также сообщило: "На пересечении улиц Мелнсила и Капселю остановлено движение в обоих направлениях для троллейбусов маршрутов 5, 9, 12, 25, 4, 21, 38, 39, 46, 56 и 63-го автобуса, из-за дорожно-транспортного происшествия".

На видео очевидца видно, что движение транспорта было временно парализовано. Однако чуть позже Rīgas Satiksme сообщила, что движение общественного транспорта восстановлено.

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