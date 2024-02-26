За ратификацию заявки Швеции проголосовали 188 депутатов парламента Венгрии, против - шесть.

Венгрия была единственной страной НАТО, которая еще не ратифицировала вступление Швеции в альянс. Турция ратифицировала принятие Швеции в январе этого года.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО вместе с Финляндией в 2022 году, после начала полномасштабной российской агрессии против Украины. Финляндия вступила в НАТО в апреле прошлого года.

"Наконец и официально нас 32 союзника! Поздравляем Швецию с завершением процесса вступления в НАТО. Это значительно повышает как региональную, так и общую безопасность. Балтийское море теперь является озером НАТО", - написал президент Латвии в Twitter.

Finally and officially, we are 32 allies!Congratulations, Sweden, on the completion of NATO accession process. This considerably improves both regional and allied security. The Baltic Sea is now the NATO lake. — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 26, 2024

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