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Парламент Венгрии проголосовал за вступление Швеции в НАТО (2)

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Флаг НАТО
Флаг НАТО Фото: sashk0/shutterstock

В понедельник, 26 февраля, парламент Венгрии ратифицировал вступление Швеции в НАТО

За ратификацию заявки Швеции проголосовали 188 депутатов парламента Венгрии, против - шесть.

Венгрия была единственной страной НАТО, которая еще не ратифицировала вступление Швеции в альянс. Турция ратифицировала принятие Швеции в январе этого года.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО вместе с Финляндией в 2022 году, после начала полномасштабной российской агрессии против Украины. Финляндия вступила в НАТО в апреле прошлого года.

"Наконец и официально нас 32 союзника! Поздравляем Швецию с завершением процесса вступления в НАТО. Это значительно повышает как региональную, так и общую безопасность. Балтийское море теперь является озером НАТО", - написал президент Латвии в Twitter.

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