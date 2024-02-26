Видео ⟩ В Вентспилсе агрессивный мужчина бросил в охранников "коктейль Молотова"

В результате инцидента никто не пострадал.

Председатель правления охранного предприятия Koblenz Drošība Райвис Теринкс рассказывает, что охранники выпроводили неадекватного мужчину из игрового зала и вызвали Государственную полицию.

Мужчина продолжал вести себя агрессивно в присутствии полиции и угрожал отомстить и сжечь машину охраны. Полиция его не задержала.

Через полтора часа на автовокзале Вентспилса он целенаправленно устроил дебош, чтобы охрана снова прибыла на место происшествия. Это было необходимо для того, чтобы он мог отомстить.

В результате мужчина бросил бутылку с топливной смесью на капот автомобиля.

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