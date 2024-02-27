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Видео ⟩ Российских солдат удивила устойчивость брони американского Humvee

TVNET Auto rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no video

Недавно российские солдаты провели полевые испытания высокомобильной многоколесной машины (HMMWV), известной как Humvee, чтобы изучить ее бронезащиту.

Солдаты подвергли обстрелу американский Humvee, который ранее находился на службе ВСУ, но был брошен после того, как наехал на мину. Результаты теста удивили российские вооруженные силы, так как лобовое стекло машины выдержало даже выстрелы с ближнего расстояния.

Humvee является частью семейства легких полноприводных военных грузовиков и фургонов, которые имеют общее шасси, подходящее самой разнообразной технике.

Российские военные ранее уже утверждали, что боевые машины западного производства имеют лучшее бронирование по сравнению с российскими аналогами.

Украинские военные также сообщали о большом числе случаев, когда поставленные союзниками современные транспортные средства спасали жизни солдат при обстреле противником или взрывах мин.

Осторожно! На видео звучит нецензурная лексика.

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