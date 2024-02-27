Видео ⟩ Российских солдат удивила устойчивость брони американского Humvee

Солдаты подвергли обстрелу американский Humvee, который ранее находился на службе ВСУ, но был брошен после того, как наехал на мину. Результаты теста удивили российские вооруженные силы, так как лобовое стекло машины выдержало даже выстрелы с ближнего расстояния.

Humvee является частью семейства легких полноприводных военных грузовиков и фургонов, которые имеют общее шасси, подходящее самой разнообразной технике.

Российские военные ранее уже утверждали, что боевые машины западного производства имеют лучшее бронирование по сравнению с российскими аналогами.

Украинские военные также сообщали о большом числе случаев, когда поставленные союзниками современные транспортные средства спасали жизни солдат при обстреле противником или взрывах мин.

Осторожно! На видео звучит нецензурная лексика.

🇺🇦🇺🇸 Russian soldiers captured an American Humvee that was in service with the Armed Forces of Ukraine. They found themselves perplexed by the fact that the windows seemed unbreakable. True Sci-Fi Magic! pic.twitter.com/mjFhGvm19j — Astraia Intel (@astraiaintel) February 23, 2024

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!