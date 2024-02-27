В Риге запрещено находиться на льду всех водоемов

Со вторника, 27 февраля, в Риге жителям запрещено находиться на льду водоемов и морского побережья на территории самоуправления, сообщили агентству LETA в отделе внешней коммуникации Рижской думы.
Учитывая текущие погодные условия и метеорологические прогнозы, возможно, что слой льда на водоемах на административной территории Риги может быть недостаточно прочным, и находиться на нем может быть опасно.
Период повышенной опасности на льду водоемов Риги устанавливается распоряжением исполнительного директора города Риги. За выполнением этого распоряжения следит муниципальная полиция Риги.
За несоблюдение распоряжения грозит предупреждение или денежный штраф до 100 евро.
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