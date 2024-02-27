Как защитить автомобильные стекла от трещин? Рассказывают эксперты

Остекление автомобиля подвержено риску во все времена года, но самое актуальное время – весна и лето. Уже сейчас на дорогах наблюдается критическая ситуация с выбоинами, кроме того, весной начинаются дорожно-ремонтные работы, в результате чего на дорогах становится больше мелких камней и щебня.

"Повреждения стекол составляют около пятой части всех повреждений, заявленных по If KASKO. Большая часть связана с повреждением лобового стекла вследствие камней или щебня, поднятых с дороги. В свою очередь, боковые и задние стекла в основном повреждаются в результате краж, хулиганства или стихийных бедствий. Остекление заменяем, если диаметр скола превышает примерно 2 см, и ремонтируем, если повреждения меньше. В большинстве случаев, когда клиенты заявляют о повреждениях, стекло следует заменить", – информирует руководитель группы страховых случаев транспортных средств Гиртс Кублиньш, руководитель группы страховых возмещений транспортных средств If Apdrošināšana.

Что делать, если стекло треснуло?