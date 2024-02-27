Как защитить автомобильные стекла от трещин? Рассказывают эксперты

С приближением весны проблема становится все более актуальной – камни и мусор с еще не убранных дорог летят в лобовые стекла автомобилей, вызывая значительные повреждения и трещины. Ремонт автомобильных стекол или замена всех стекол – одна из наиболее распространенных работ, выполняемых при страховке. Эксперты объясняют, как избежать повреждений стекла и что делать, если оно все-таки треснуло.
Остекление автомобиля подвержено риску во все времена года, но самое актуальное время – весна и лето. Уже сейчас на дорогах наблюдается критическая ситуация с выбоинами, кроме того, весной начинаются дорожно-ремонтные работы, в результате чего на дорогах становится больше мелких камней и щебня.
"Повреждения стекол составляют около пятой части всех повреждений, заявленных по If KASKO. Большая часть связана с повреждением лобового стекла вследствие камней или щебня, поднятых с дороги. В свою очередь, боковые и задние стекла в основном повреждаются в результате краж, хулиганства или стихийных бедствий. Остекление заменяем, если диаметр скола превышает примерно 2 см, и ремонтируем, если повреждения меньше. В большинстве случаев, когда клиенты заявляют о повреждениях, стекло следует заменить", – информирует руководитель группы страховых случаев транспортных средств Гиртс Кублиньш, руководитель группы страховых возмещений транспортных средств If Apdrošināšana.
Что делать, если стекло треснуло?
Если на лобовом стекле автомобиля имеются небольшие сколы от камней и отсутствуют длинные трещины, водитель прежде всего должен тщательно очистить поврежденное место и заклеить его скотчем, чтобы избежать попадания грязи или влаги в место повреждения, также не рекомендуется закрывать поток воздуха на лобовое стекло. От этого зависит, насколько легко и качественно позднее удастся отремонтировать стекло. Поэтому рекомендуем обращаться к специалистам по ремонту стекол, как только заметили скол. Исходя из масштабов повреждения, места расположения на стекле, состояния, риска возникновения трещин в будущем и других факторов, специалист оценит, можно ли его отремонтировать.
По данным специализированного сервиса по ремонту автостекол auto-glass.lv,
ремонт стекол осуществляется, если диаметр сколов не превышает 2–2,5 см и они расположены не менее чем в 5 сантиметрах от любого края стекла. Это касается как внедорожников, так и микроавтобусов и грузового транспорта.
"Когда поврежденный участок стекла тщательно зачищен и подготовлен к ремонту, с помощью специального устройства создается вакуум, который помогает отсосать весь лишний воздух, и поврежденный участок заполняется полимером. Чтобы полимер полностью затвердел, для сушки используется специальная УФ-лампа, и этот процесс занимает всего лишь пару минут. Затем наступает заключительная фаза, при которой удаляют излишки клея и шлифуется отремонтированная поверхность, чтобы она была максимально гладкой. Такой процесс, безусловно, является более рациональным, чем замена всего остекления", — описывает процесс ремонта Андрей Пидгора, руководитель сервиса auto-glass.lv
Как защитить стекла от повреждений?
Чтобы защитить стекла от повреждений, основными обязательными к соблюдению условиями являются безопасная дистанция между транспортными средствами и безопасная скорость движения.
Они гарантирует, что камни или щебень, летящие из-под колес впереди или рядом движущих автомобилей, не попадут в лобовое стекло автомобиля. В момент, когда другое транспортное средство начинает обгон на дороге, рекомендуем немного снизить скорость движения, чтобы максимально увеличить расстояние между двумя транспортными средствами.
"При движении по гравийной дороге особенно важно обращать внимание на встречные автомобили. Если вы видите транспортное средство, движущее во встречном направлении на большой скорости, постарайтесь держаться как можно ближе к правой стороне дороги, снизьте скорость или даже полностью остановитесь в определенных ситуациях", – рекомендует Кублиньш.
"Рекомендуем автоводителей менять дворники хотя бы раз в год. Например, после зимы, когда щетки дворников эксплуатируются особенно интенсивно, они быстрее изнашиваются и необходимо проверять их состояние. Главным образом это следует делать по двум причинам. Во-первых, изношенные щетки могут поцарапать стекло, а во-вторых, одна из важнейших функций дворников – обеспечение хорошей видимости во время осадков, что одновременно повышает безопасность движения", – продолжает Кублиньш.
По словам Андрея Пидгоры, часто возникают ситуации, когда водитель сам может случайно поцарапать стекло своего автомобиля: "Такие ситуации возникают потому, что зимой машину обычно реже моют, часто на грязь ложится еще и снег, и начав чистить автомобиль, может случиться так, что мелкая грязь, осевшая на стекле автомобиля, поцарапает его. Поэтому в зимне-весенний сезон, когда позволяет температура воздуха, рекомендуем не забывать о мойке автомобиля".
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