Фото и видео ⟩ В Латвии замечена эксклюзивная Ferrari - машина стоит около полумиллиона евро

В соцсетях появились фотографии этой дорогой и эксклюзивной машины в центре Риги, а в TikTok - как автомобиль ездит по Юрмале.

Информация Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) свидетельствует, что впервые автомобиль был зарегистрирован в феврале 2021 года. В свою очередь, в Латвию он прибыл 21 ноября прошлого года.

Стоимость модели 2021 года выпуска начинается примерно с 466 тысяч евро. В свою очередь, модель 2024 года стоит от 486 тысяч до более чем 800 тысяч евро.