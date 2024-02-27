Фото и видео ⟩ В Латвии замечена эксклюзивная Ferrari - машина стоит около полумиллиона евро

Доступная в соцсетях информация свидетельствует о том, что в Латвии находится одна из самых дорогих моделей Ferrari - SF90 Stradale.
В соцсетях появились фотографии этой дорогой и эксклюзивной машины в центре Риги, а в TikTok - как автомобиль ездит по Юрмале.
@jane_super_star #откудаденьги #юрмала #латвия #латвия🇱🇻 #jurmala #latvija #ferrari #sportcar #sportcars ♬ оригинальный звук - Dmitry_Krasss
Информация Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) свидетельствует, что впервые автомобиль был зарегистрирован в феврале 2021 года. В свою очередь, в Латвию он прибыл 21 ноября прошлого года.
Стоимость модели 2021 года выпуска начинается примерно с 466 тысяч евро. В свою очередь, модель 2024 года стоит от 486 тысяч до более чем 800 тысяч евро.