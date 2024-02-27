Фото ⟩ Ледяной затор сдвинулся: уровень воды в Даугаве у Екабпилса может снизиться

Он сообщил, что в понедельник, 26 февраля, в окрестностях Екабпилса началось движение льда, что привело к затору у моста через Даугаву.

В последние два дня уровень воды в Даугаве у Екабпилса повышался, прошедшей ночью он достиг 5,93 метра, а после обеда уже превысил 6 метров. По словам Лукстса, до уровня дамбы воде еще далеко, и в настоящее время такая возможность не рассматривается.