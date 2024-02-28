Французскому актеру Жерару Депардье предъявлено новое обвинение в сексуальном насилии, на этот раз от художницы-постановщицы.
Заявительница, 53-летняя Амели, утверждает, что Депардье схватил ее и трогал за грудь в 2021 году. По ее словам, это произошло во время съемок фильма «Зеленые ставни», вышедшего на экраны годом позже. Она подала жалобу в прокуратуру Парижа в пятницу.
75-летний Депардье пока никак не прокомментировал это дело, но ранее отвергал другие обвинения в сексуальных домогательствах.
Адвокат заявительницы, Карин Дюррье-Дибольт, подтвердила в понедельник, что Амели обвиняет актера в сексуальном насилии, сексуальных домогательствах и сексистских оскорблениях.
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Дюррье-Дибольт сообщила французскому телеканалу BFMTV, что произошло это, когда ее клиентка шла по коридору, где сидел Депардье. «Он обхватил ее ногами и начал трогать ее тело вплоть до груди. Она чувствовала себя совершенно беспомощной, неспособной вырваться из этой ловушки», — рассказала она.
Адвокат утверждает, развитие инцидента удалось предотвратить с помощью других работников на съемочной площадке.
«Никогда я не оскорблял женщин»
Депардье обвиняли в сексуальном насилии или домогательствах уже 13 женщин.
Предполагаемые жертвы действий Депардье утверждают, что актер хватал их, пытался засовывать свои руки в их нижнее белье и отпускал в их адрес непристойные замечания.
По словам женщин, это происходило в течение последних 20 лет во время съемок кино и телефильмов, а также в общественных местах.
Адвокат Депардье заявил, что актер «официально отвергает все обвинения, которые могут подпадать под уголовное законодательство».
Сам актер отрицает вину и утверждает, что все его отношения с женщинами были по обоюдному согласию.
В открытом письме, опубликованном в прошлом году, он отметил: «Никогда, никогда я не оскорблял женщин».
В 2021 году французская прокуратура начала в отношении Депардье расследование по подозрению в изнасиловании молодой актрисы, которое якобы произошло в 2018 году. Эти обвинения актер также отрицает.
Правоохранительные органы Франции сообщили агентству AFP, что это расследование все еще продолжается.
Дело, возбужденное французской актрисой Элен Даррас, было прекращено в январе за истечением срока давности.
Но еще одно дело о предполагаемом изнасиловании и сексуальном насилии в отношении актрисы Шарлотты Арнольд остается открытым.
В декабре 2023 года более 50 французских актеров, режиссеров, писателей и музыкантов подписались под статьей во французской газете Le Figaro с призывом прекратить травлю Жерара Депардье. С 2020 года актер находится под следствием по обвинению в изнасиловании.
В декабре 2023 года президент Франции Эммануэль Макрон вызвал споры, заявив, что на Депардье объявлена «охота», и добавив, что высшая награда Франции, Орден Почетного легиона, не должна быть снята с него из-за обвинений в сексуальной неподобающей жизни.
«Вы никогда не дождетесь моего участия в подобном преследовании. Он прославил Францию, наших великих авторов и их персонажи. Франция гордится им», — сказал Макрон в интервью телеканалу France 5.
Российское гражданство и осуждение войны
Жерар Депардье — один из самых знаменитых французских актеров, он снялся в более чем 180 фильмах.
Он стал символом французского кинематографа благодаря таким ролям, как Ольмо Далько в картине Бертолуччи «Двадцатый век» и Сирано де Бержерак в одноименном фильме (за последнюю он получил приз лучшего актера на Каннском кинофестивале и был номинирован на «Оскар»).
Звезда Депардье взошла в 1974 году после выхода на экраны картины режиссера Бертрана Блие «Вальсирующие».
За свою карьеру актер сыграл роли самого разного амплуа — от классической драмы до современной комедии.
В 2013 году действия Депардье вызвали бурю возмущения во Франции, когда он покинул страну в знак протеста против высоких налогов для богатых и принял российское гражданство.
Указ о предоставлении французскому актеру российского гражданства в январе 2013 года подписал российский президент Владимир Путин. Тогда же Депардье приехал в Саранск, где руководство Мордовии предложило ему квартиру или дом. В том же месяце ему было присвоено звание «Почетный удмурт».
В феврале 2013 года Жерар Депардье получил от главы Чечни Рамзана Кадырова звание почетного гражданина республики и ключи от пятикомнатной квартиры в центре Грозного.
Актер заявлял, что очень любит Россию, но жить намерен в Бельгии. Российские СМИ сообщали, что Депардье принял православие.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину Депардье осудил действия Кремля, назвав их «безумным, недопустимым излишеством», но при этом заявил, что российский народ не виновен в поведении своего президента.