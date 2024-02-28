Актеру Жерару Депардье предъявлено новое обвинение в сексуальном насилии

«Никогда я не оскорблял женщин»

Депардье обвиняли в сексуальном насилии или домогательствах уже 13 женщин.

Предполагаемые жертвы действий Депардье утверждают, что актер хватал их, пытался засовывать свои руки в их нижнее белье и отпускал в их адрес непристойные замечания.

По словам женщин, это происходило в течение последних 20 лет во время съемок кино и телефильмов, а также в общественных местах.

Адвокат Депардье заявил, что актер «официально отвергает все обвинения, которые могут подпадать под уголовное законодательство».

Сам актер отрицает вину и утверждает, что все его отношения с женщинами были по обоюдному согласию.

В открытом письме, опубликованном в прошлом году, он отметил: «Никогда, никогда я не оскорблял женщин».

В 2021 году французская прокуратура начала в отношении Депардье расследование по подозрению в изнасиловании молодой актрисы, которое якобы произошло в 2018 году. Эти обвинения актер также отрицает.

Правоохранительные органы Франции сообщили агентству AFP, что это расследование все еще продолжается.

Дело, возбужденное французской актрисой Элен Даррас, было прекращено в январе за истечением срока давности.

Но еще одно дело о предполагаемом изнасиловании и сексуальном насилии в отношении актрисы Шарлотты Арнольд остается открытым.