Эксперт отвечает, признает ли Евросоюз итоги "выборов" президента России?

Европейский союз (ЕС) будет критиковать "выборы" президента России, а не выступать за полное непризнание результатов "выборов", заявил эксперт по международным делам и преподаватель Национальной академии обороны Латвии Янис Капустанс.
Он отметил, что нет сомнений и не будет сюрпризом, что после предстоящих президентских "выборов" в России победителем будет признан кремлевский диктатор Владимир Путин.
Янис Капустанс сравнил эти "выборы" с теми, что прошли в Беларуси в 2020 году, когда фальсификация результатов выборов происходила в таких масштабах, что это заметили как белорусы, так и общественность в других странах. Западные страны решили не признавать Александра Лукашенко легитимным лидером Беларуси.
"Практически это означает, что с таким "президентом" на высшем уровне в западных странах не может состояться никаких встреч и переговоров. Перед президентскими выборами 2020 года, которые прошли в августе, Лукашенко не был полностью изолирован. Например, тогдашний премьер-министр Латвии 16 января посетил Минск с рабочим визитом. Однако следует добавить, что тогда, до массовой фальсификации результатов выборов, взаимоотношения были лучше", - сказал эксперт.
Капустанс признал, что в случае с Россией ситуация гораздо сложнее. Это большая страна и поэтому вопрос о том, какой будет в итоге реакция Запада, открыт.
Возможно, внутри блока ЕС она будет более разной и не такой однозначной, как это было в случае с Лукашенко. Эксперт подчеркнул, что страны Запада хотят сохранить каналы связи с Россией на самом высоком уровне, даже если они сейчас во многом приостановлены.
"Следует помнить, что президент Франции Эммануэль Макрон продолжал звонить Путину еще долгое время после повторного вторжения России в Украину. Следует также отметить, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан время от времени встречается с Путиным. Если ЕС захочет сделать совместное заявление, что блок не признает Путина легитимным главой государства, то у премьер-министров Венгрии и Словакии могут быть возражения", - рассказал эксперт.
По его мнению, после "выборов" президента России у ЕС не будет такой резкой реакции.
Капустанс также отметил, что и сейчас процесс "выбора" президента России проходит не в соответствии с международными демократическими стандартами. По его словам, одним из нарушений является проведение "выборов" на оккупированных территориях Украины. В России также нет реальной оппозиции, а есть "контролируемая оппозиция", которая никак не угрожает лидеру режима. Также в России широко используется ресурс существующей власти, проводится массовая агитация за Путина.
"ЕС может выступить с различными заявлениями, подчеркивая различные нарушения, но блок может избежать столь жесткой позиции из-за прагматического аспекта желания сохранить дипломатические каналы. [...] Нельзя исключать сценарий, при котором результаты президентских "выборов" в России не будут признаны, например, странами Балтии или Польшей. Эти страны могут выступить с более жесткой позицией, но она может так и остаться - индивидуальной. Крупные страны ЕС и США захотят оставить открытыми прямые каналы коммуникации", - подчеркнул Капустанс.
Ранее сообщалось, что вице-спикер украинского парламента Елена Кондратюк призвала Литву не признавать так называемые президентские "выборы" в России, подчеркнув, что они также будут организованы на оккупированных Россией территориях Украины, поэтому их нельзя считать законными.
Так называемые "выборы", которые на самом деле будут всего лишь шоу для подтверждения легитимности действующего кремлевского диктатора Путина, пройдут с 15 по 17 марта.
По сообщению независимых интернет-изданий "Медуза" и "Верстка", Кремль поставил перед чиновниками задачу добиться того, чтобы не менее 80% избирателей проголосовали за 71-летнего Путина.
Даже не принимая во внимание манипуляции с результатами подсчета голосов и явкой избирателей, нет ни малейшего сомнения в том, что Путин в очередной раз "победит" на так называемых "выборах", и останется на своем посту как минимум до 2030 года, потому что реальной оппозиции в России уже давно нет, а лидеры всех значимых оппозиционных мнений либо были вынуждены покинуть страну, либо посажены в тюрьму, а самый заметный политик оппозиции Алексей Навальный погиб в тюрьме.
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