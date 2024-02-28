Эксперт отвечает, признает ли Евросоюз итоги "выборов" президента России?

Он отметил, что нет сомнений и не будет сюрпризом, что после предстоящих президентских "выборов" в России победителем будет признан кремлевский диктатор Владимир Путин.

Янис Капустанс сравнил эти "выборы" с теми, что прошли в Беларуси в 2020 году, когда фальсификация результатов выборов происходила в таких масштабах, что это заметили как белорусы, так и общественность в других странах. Западные страны решили не признавать Александра Лукашенко легитимным лидером Беларуси.

"Практически это означает, что с таким "президентом" на высшем уровне в западных странах не может состояться никаких встреч и переговоров. Перед президентскими выборами 2020 года, которые прошли в августе, Лукашенко не был полностью изолирован. Например, тогдашний премьер-министр Латвии 16 января посетил Минск с рабочим визитом. Однако следует добавить, что тогда, до массовой фальсификации результатов выборов, взаимоотношения были лучше", - сказал эксперт.

Капустанс признал, что в случае с Россией ситуация гораздо сложнее. Это большая страна и поэтому вопрос о том, какой будет в итоге реакция Запада, открыт.