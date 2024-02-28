Отпевание Алексея Навального состоится 1 марта в церкви иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в московском Марьине. Похороны пройдут на Борисовском кладбище на юго-востоке российской столицы. Об этом в среду, 28 февраля, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Накануне соратники Навального заявили, что не могут найти в Москве зал для проведения церемонии прощания с политиком из-за отказа ритуальных агентств и площадок предоставлять им такую услугу. Директор ФБК Иван Жданов сообщил, что прощание с Навальным и похороны планировалось провести 29 февраля, но "быстро выяснилось", что к этой дате "нет ни единого человека, кто мог бы выкопать могилу". Жданов связал это с тем, что в этот день Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию.

Тело Алексея Навального выдали его матери Людмиле в минувшую субботу, 24 февраля. До этого Следственный комитет пытался поставить ей ультиматум - или она соглашается на тайные похороны сына без публичного прощания, или Навального захоронят на кладбище, где у колонии, где он отбывал срок, есть свой участок. Выполнять эти требования Людмила Навальная отказалась.

Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии особого режима "Полярный волк" в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. В заключении о его смерти сказано, что политик умер от естественных причин. Сторонники политика считают, что его убили. Зв время пребывания в заключении Навального 27 раз отправляли в штрафной изолятор.