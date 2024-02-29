Видео ⟩ Экс-кагэбэшники и претензия на "Оскар": RUS TVNET обсудил с "Радио Свобода" латвийское кино

В записи передачи приняла участие постановщик картины Илзе Кунга-Мелгайле, а при помощи видеосвязи - литовский актер Дариус Мешкаускас, сыгравший в фильме вторую главную роль.

Ведущая передачи сравнила историю главной героини фильма - Алиции, прототипом которой стала историческая личность Ита Козакевич, - с недавней смертью в тюрьме российского оппозиционера Алексея Навального, а также с российским и советским политиком Галиной Старовойтовой.

Режиссер отметила, что долго хотела снять фильм об эпохе второй половины 80-х в Латвии, а об Ите Козакевич вспомнила, просматривая архивные материалы.

Дариус Мешкаускас рассказал о своем подходе к роли супруга главной героини, которого подозревают в сотрудничестве с КГБ, а также вспомнил свою жизнь в эпоху борьбы за восстановление независимости Литвы.

Илзе Кунга-Мелгайле добавила, что во время работы над фильмом общалась с бывшими секретными сотрудниками КГБ.

Ведущая и гости передачи также поговорили о смысловой связи "Моей свободы" с фильмом Виестура Кайриша "Январь", действия которого разворачиваются во время баррикад в Риге в январе 1991 года.

Андрей Тимофеев рассказал ведущей передачи о том, что собой представляет латвийский национальный кинематограф, а также упомянул, что на качество "Моей свободы" отрицательно повлияло то, что это биографический фильм, что, по мнению журналиста, сковывало воображение создателей, с чем косвенно согласилась режиссер фильма.

На критику Андрея Тимофеева о проблемах со сценарием и образом главной героини Кунга-Мелгайле ответила, что зрители на показах со съемочной группой отреагировали на фильм в основном положительно.

Видео: Выпуск передачи "Станция Вавилон"

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