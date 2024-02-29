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Видео ⟩ Экс-кагэбэшники и претензия на "Оскар": RUS TVNET обсудил с "Радио Свобода" латвийское кино

rus.tvnet.lv
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Журналист RUS TVNET Андрей Тимофеев в редакции издания "Радио Свобода"
Журналист RUS TVNET Андрей Тимофеев в редакции издания "Радио Свобода" Фото: Фото из личного архива

На "Радио Свобода" вышел новый выпуск культурной передачи "Станция Вавилон" журналистки Елены Фанайловой, посвященный латвийскому фильму "Моя свобода". Одним из гостей передачи стал журналист RUS TVNET Андрей Тимофеев - автор рецензии на фильм Илзе Кунги-Мелгайле.

В записи передачи приняла участие постановщик картины Илзе Кунга-Мелгайле, а при помощи видеосвязи - литовский актер Дариус Мешкаускас, сыгравший в фильме вторую главную роль.

Ведущая передачи сравнила историю главной героини фильма - Алиции, прототипом которой стала историческая личность Ита Козакевич, - с недавней смертью в тюрьме российского оппозиционера Алексея Навального, а также с российским и советским политиком Галиной Старовойтовой.

Режиссер отметила, что долго хотела снять фильм об эпохе второй половины 80-х в Латвии, а об Ите Козакевич вспомнила, просматривая архивные материалы.

Дариус Мешкаускас рассказал о своем подходе к роли супруга главной героини, которого подозревают в сотрудничестве с КГБ, а также вспомнил свою жизнь в эпоху борьбы за восстановление независимости Литвы.

Илзе Кунга-Мелгайле добавила, что во время работы над фильмом общалась с бывшими секретными сотрудниками КГБ.

Ведущая и гости передачи также поговорили о смысловой связи "Моей свободы" с фильмом Виестура Кайриша "Январь", действия которого разворачиваются во время баррикад в Риге в январе 1991 года.

Андрей Тимофеев рассказал ведущей передачи о том, что собой представляет латвийский национальный кинематограф, а также упомянул, что на качество "Моей свободы" отрицательно повлияло то, что это биографический фильм, что, по мнению журналиста, сковывало воображение создателей, с чем косвенно согласилась режиссер фильма.

На критику Андрея Тимофеева о проблемах со сценарием и образом главной героини Кунга-Мелгайле ответила, что зрители на показах со съемочной группой отреагировали на фильм в основном положительно.

Видео: Выпуск передачи "Станция Вавилон"

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