Быть ли "Минску"? Смена названий улиц привела к дискуссиям о торговом центре в Пурвциемсе

В 1975 году в Пурвциемсе торжественно был открыт торговый центр "Минск". Почти 50 лет ничего не менялось, однако геополитические события последних лет и принятое Рижской думой решение о смене названий улиц, если они связаны со странами-агрессорами, привели к возникновению дискуссий, не нужно ли изменить и название "Минска", сообщает передача Bez Tabu.