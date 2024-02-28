Быть ли "Минску"? Смена названий улиц привела к дискуссиям о торговом центре в Пурвциемсе

В 1975 году в Пурвциемсе торжественно был открыт торговый центр "Минск". Почти 50 лет ничего не менялось, однако геополитические события последних лет и принятое Рижской думой решение о смене названий улиц, если они связаны со странами-агрессорами, привели к возникновению дискуссий, не нужно ли изменить и название "Минска", сообщает передача Bez Tabu.
"Это была попытка советского времени внести названия так называемых "братских республик" в названия столицы", - рассказал историк Валдис Клишанс.
По наблюдениям журналистов передачи, в торговом центре по-прежнему можно приобрести товары из Беларуси.
Опрос местных жителей показал, что мнения о смене названия разделились.
Так как торговый центр принадлежит частному предприятию, у Рижской думы нет правового обоснования менять название.
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