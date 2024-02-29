В украинскую армию можно попасть не только по призыву, но и по объявлению. И желающих много

После этого, если у человека нет сомнений, он может сразу получить отношение на выбранную должность и начинать процедуру мобилизации или подписания контракта. Но можно все взвесить. Для этого в бригаде есть возможность тестовой недели и тестовой недели штурмовика.

«Человек неделю тренируется, получает нагрузку и испытывает себя. И потом по желанию переходит в общую группу. У нас 70% с недели штурмовика переходят в общую группу», — рассказывает Даниил Коваль, руководитель Киевского центра рекрутинга 3-й штурмовой.

Общая группа — это подготовка, которую предоставляет бригада для своих рекрутов еще до того, как они попадут в учебный центр после ТЦК. Это дополнительная возможность и подготовиться к службе, и окончательно все взвесить. На этом этапе можно взять паузу, чтобы закрыть дела в гражданской жизни или просто побыть с семьей, или вообще передумать служить.

«Добровольцы не закончились, просто людей нужно мотивировать, — добавляет Коваль, — У нас был всплеск после Нового года, по несколько десятков человек приходили каждый день, причем мотивированных, сразу с вещами. Также каждый раз всплески после больших обстрелов».

Систему 3-й штурмовой Коваль называет уникальной, но говорит, что возникла она «не от хорошей жизни», поскольку бригаду изначально не комплектовали ТЦК, поэтому ей приходилось самой искать людей.