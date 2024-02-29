За 10 дней ВСУ уничтожили 10 самолетов РФ

18 февраля Олещук написал, что Россия потеряла еще один Су-34. Также 17 февраля он сообщил, что средства ПВО сбили два Су-34 и один Су-35.

Эти цифры, озвученные украинской армией, значительно превышают показатели предыдущих месяцев. Это говорит о том, что "Украина стала более агрессивной, рискуя использовать ракетные установки Patriot вблизи линии фронта для поражения российских самолетов", - сказал Би-би-си Джастин Бронк, старший научный сотрудник лондонского аналитического центра RUSI.

Такую же версию имеет и американское издание Forbes. В публикации указывается, что пусковые установки ЗРК Patriot могли быть переданы мобильным группам ПВО, которые атакуют российские самолеты зенитно-ракетными комплексами PAC-2 с дальностью 145 километров, а затем быстро меняют позиции, чтобы избежать контратаки.

Большие потери российской авиации могут быть связаны и с тем, что ее армия, только что захватившая Авдеевку, продолжает наступление и активнее использует авиацию ближе к линии фронта для оказания воздушной поддержки войскам.

По данным издания, российский военно-промышленный комплекс способен производить всего несколько десятков самолетов в год, а это значит, что Москва теряет боевые самолеты в 20 раз быстрее, чем может их производить.

Украинские военные утверждают, что с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года они сбили в общей сложности 342 российских самолета и 325 вертолетов.

При этом сбитый 23 февраля А-50 находился примерно в 160 километрах от линии фронта, поэтому против него могли использовать оружие большей дальности, такое как советский ЗРК С-200.

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