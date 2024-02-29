За 10 дней ВСУ уничтожили 10 самолетов РФ

Вооруженные силы Украины с 17 по 27 февраля сбили 10 российских боевых самолетов, сообщило Министерство обороны Украины. Среди них были девять современных самолетов Су-35 и Су-34, а также "летающий радар" А-50.
Днем ранее министерство заявило, что уничтожило сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 на восточном направлении. "Теперь это 10 уничтоженных российских самолетов за 10 дней!" - резюмировали в министерстве.
В тот же день командующий ВВС Украины генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что его истребители сбили еще один Су-34 на том же направлении. В доказательство он показал силуэт горящего самолета на экране тепловизионной камеры.
Ранее информация об уничтожении российского Су-34 в пятницу, 23 февраля, появилась на нескольких Telegram-каналах. Сбитый самолет упал в Геническом районе Херсонской области, писал "Крымский ветер". В Силах обороны Юга Украины заявили, что судьба самолета расследуется.
Еще одной значительной потерей для российской военной авиации стал самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Он был сбит в районе Азовского моря 23 февраля. Украинские СМИ сообщили, что это была совместная операция ВВС и военной разведки страны. Уничтожение самолета подтвердили и российские провоенные блогеры, однако они утверждали, что он был сбит по ошибке собственными силами ПВО.
21 февраля ВСУ заявили, что сбит еще один Су-34. 19 февраля стало известно, что сбиты сразу два самолета - Су-35 и Су-34. Об этом сообщил лично главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
18 февраля Олещук написал, что Россия потеряла еще один Су-34. Также 17 февраля он сообщил, что средства ПВО сбили два Су-34 и один Су-35.
Эти цифры, озвученные украинской армией, значительно превышают показатели предыдущих месяцев. Это говорит о том, что "Украина стала более агрессивной, рискуя использовать ракетные установки Patriot вблизи линии фронта для поражения российских самолетов", - сказал Би-би-си Джастин Бронк, старший научный сотрудник лондонского аналитического центра RUSI.
Такую же версию имеет и американское издание Forbes. В публикации указывается, что пусковые установки ЗРК Patriot могли быть переданы мобильным группам ПВО, которые атакуют российские самолеты зенитно-ракетными комплексами PAC-2 с дальностью 145 километров, а затем быстро меняют позиции, чтобы избежать контратаки.
Большие потери российской авиации могут быть связаны и с тем, что ее армия, только что захватившая Авдеевку, продолжает наступление и активнее использует авиацию ближе к линии фронта для оказания воздушной поддержки войскам.
По данным издания, российский военно-промышленный комплекс способен производить всего несколько десятков самолетов в год, а это значит, что Москва теряет боевые самолеты в 20 раз быстрее, чем может их производить.
Украинские военные утверждают, что с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года они сбили в общей сложности 342 российских самолета и 325 вертолетов.
При этом сбитый 23 февраля А-50 находился примерно в 160 километрах от линии фронта, поэтому против него могли использовать оружие большей дальности, такое как советский ЗРК С-200.
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