ВСУ сбили еще один российский бомбардировщик

Украинская армия сбила еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на восточном направлении, сообщил в четверг, 29 февраля, главком ВВС ВСУ Николай Олещук.
"Сегодня 29 февраля - дата, которая выпадает раз в четыре года, но уже обычный день для россиян с потерей еще одного самолета", - указал Олещук.
27 февраля украинская армия сбила два российских Су-34.
23 февраля украинская армия сбила российский самолет-разведчик А-50, а глава Главного разведывательного управления Украины Кирилл Буданов позже заявил, что у России осталось всего шесть таких самолетов.
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