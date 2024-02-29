Фото ⟩ В лиепайской Каросте похищен металлический памятный крест

Она сообщила, что сегодня в Госполицию поступила информация от Лиепайского коммунального управления о том, что в невыясненный период на месте мемориала курелийцам в конце улицы Краста в Лиепае из камня демонтирован и похищен металлический крест с надписью "8 курелийцев".

Предварительный осмотр показал, что других разрушений или хулиганских действий у мемориала не совершалось.

Должностные лица Госполиции выясняют обстоятельства инцидента и призывают пункты приема металлолома проинформировать полицию, если кто-то попытается сдать этот металлический крест с надписью "8 курелийцев" на металлолом или уже сделал это.

Мемориал посвящен истории борьбы за свободу Латвии. Группа генерала Яниса Курелиса, так называемые курелийцы, просуществовала недолго во второй половине 1944 года и, несмотря на ситуацию того времени, не признавала ни одну из оккупационных властей - немцев или русских - и была готова бороться за свободную Латвию.

В тюрьме Каросты состоялся немецкий военный суд, на котором арестованные участники группы Курелиса были приговорены к смертной казни.