Европарламент: Путин должен ответить за гибель Навального

Европейский парламент принял резолюцию "Об убийстве Алексея Навального и необходимости действий ЕС в поддержку политзаключенных и подавляемого гражданского общества в России". В четверг, 29 февраля, в Страсбурге за нее проголосовали 506 депутатов, 9 выступили против, 32 воздержались.

"Убийство Алексея Навального является еще одним признаком усиливающихся и систематических репрессий в России", - заявили депутаты, возложив всю ответственность за его смерть на российское государство и лично президента Владимира Путина, "который должен быть привлечен к ответственности". "В таких обстоятельствах вполне оправданно поднимать вопрос о легитимности Путина в общественном и международном дискурсе", - сказано в резолюции.

Европарламент настаивает на использовании режима санкций ЕС в области прав человека против лиц, ответственных за политически мотивированные судебные процессы против Навального, вынесение ему приговора, его тюремное заключение и условия содержания, включая прокуроров и судей, персонал тюрем и лиц, ответственных за его преждевременную смерть.