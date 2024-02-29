Что известно о человеческих останках, найденных недалеко от латвийской границы?

Вчера около 13:00 в полицию поступило сообщение, что на Ряпинаском шоссе в Выру обнаружены человеческие останки. Рядом с местом происшествия и скелетом также были обнаружены предметы одежды и документ, которые принадлежали 60-летнему Айвару, пропавшему без вести в декабре 2022 года в Выру.

"С большой вероятностью найденные останки действительно принадлежат пропавшему мужчине, однако окончательно мы сможем это подтвердить только после проведения ДНК-анализа", - сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Пирьо Нейссаар.

В начале декабря 2022 года полиция сообщила, что просит помощи в поисках Айвара. Мужчина ушел из дома в ноябре 20222. Обеспокоенные родственники обратились в полицию, когда в течение нескольких недель не получали вестей от члена своей семьи. По их словам, он имел привычку время от времени уходить из дома, никому не сказав ни слова, и заниматься своими делами.

Получив сообщение, полиция начала собирать информацию и проверять возможное местонахождение мужчины. Были проведены беседы с персоналом местной больницы, сотрудниками магазинов и предприятий в районе, а также с родственниками. Проверены как его дом в Выру, так и другие места, которые он обычно посещал. Мобильный телефон мужчины был выключен.

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