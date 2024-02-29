Видео ⟩ Под Ропажи утонула шестилетняя девочка

Пожарные прибыли на бывшую железнодорожную станцию ​​Кангари около 11:00 утра. Многие окружающие понятия не имели об ужасе, который случился с соседской семьей.

Спасатели вытащили ребенка из воды без признаков жизни. Полиция пока не раскрывает, как именно погибла шестилетняя девочка и кто может нести ответственность за это.

"В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье 13 Уголовного закона, то есть по факту преступлений против здоровья личности. Полиция выясняет обстоятельства происшествия", - сказала представитель Госполиции Гита Гжибовска.

Судя по всему, ребенка оставили без присмотра, но полиция пока не знает как долго ребенок был один.

Видео: Сюжет программы Degpunkta

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