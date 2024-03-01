Видео ⟩ На парковке у Domina можно получить штраф в размере 30 евро

У работодателя Агнесе офис находится в торговом центре Domina, где в течение дня регулярно проводятся тренинги. Она говорит, что удобнее всего припарковать машину прямо перед торговым центром, и она так делает уже три года, но теперь женщина случайно узнала, что получила два штрафа, сообщает программа Bez Tabu.
Оказывается, возле супермаркета установлен дорожный знак, ограничивающий время стоянки автомобиля тремя часами. Тому, кто проведет более длительное время на стоянке, грозит штраф в размере 30 евро.
О новых правилах Агнесе узнала только от коллеги по работе, который также получил штраф. Принимая во внимание тот факт, что Агнесе в январе несколько раз оставляла автомобиль на парковке дольше, чем три часа, но не получила информации о штрафе, она обратилась к управляющему парковкой ParkExpert. Там она узнала, что ее ее дважды оштрафовали на 30 евро и, несмотря на то, что она все равно не получила информацию, штраф не отменят.
"Штрафы не отменяются. Обратите внимание, что письма отправляются по адресу, на который задекларирован автомобиль, поэтому, чтобы получить письма вовремя, пожалуйста, перерегистрируйте свой автомобиль", - заявили в ParkExpert.
Женщину смущает тот факт, что до сих пор она не получила информации о нарушениях, совершенных на парковке, поскольку известна только та информация, которую Агнесе просила предоставить компанию за январь.
"В феврале я тоже надолго припарковала свою машину на этой стоянке, тогда еще не зная, что действуют такие правила. Я заявила свой адрес по фактическому месту жительства, но до сих пор никакой информации не было прислано. Почему ParkExpert отправляет уведомления на какой-то старый адрес, где я уже не живу? Это не актуальная информация", - поделилась Агнесе.
Технический директор торгового центра утверждает, что дорожные знаки были установлены более полугода назад, первые штрафы оператор начал выписывать в этом году.
Остальные парковочные места около торгового центра по-прежнему доступны без ограничения по времени.
"Трех часов вполне достаточно, чтобы провести время в магазине и не получить штраф. К сожалению, многие сотрудники магазина использовали эту парковку, тем самым не позволяя покупателям оставлять там свои машины. Нашей целью было обеспечить ротацию автомобилей на этой стоянке. Да, мы также получили несколько жалоб. Мы смотрим на каждого из них. Если жалоба обоснованная, мы связываемся с партнером по сотрудничеству, обсуждаем ее. Если ситуация спорная, штрафы отменяются", - сказал технический директор торгового центра.
После интереса программы у въезда на парковку будет размещен информационный плакат.
Управляющий парковкой отказывается раскрывать информацию о размерах штрафов, выписанных на этой стоянке.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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