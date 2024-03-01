Видео ⟩ На парковке у Domina можно получить штраф в размере 30 евро

Оказывается, возле супермаркета установлен дорожный знак, ограничивающий время стоянки автомобиля тремя часами. Тому, кто проведет более длительное время на стоянке, грозит штраф в размере 30 евро.

О новых правилах Агнесе узнала только от коллеги по работе, который также получил штраф. Принимая во внимание тот факт, что Агнесе в январе несколько раз оставляла автомобиль на парковке дольше, чем три часа, но не получила информации о штрафе, она обратилась к управляющему парковкой ParkExpert. Там она узнала, что ее ее дважды оштрафовали на 30 евро и, несмотря на то, что она все равно не получила информацию, штраф не отменят.

"Штрафы не отменяются. Обратите внимание, что письма отправляются по адресу, на который задекларирован автомобиль, поэтому, чтобы получить письма вовремя, пожалуйста, перерегистрируйте свой автомобиль", - заявили в ParkExpert.

Женщину смущает тот факт, что до сих пор она не получила информации о нарушениях, совершенных на парковке, поскольку известна только та информация, которую Агнесе просила предоставить компанию за январь.