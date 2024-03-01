Видео ⟩ "Капюшон на голову и вперед": преимущество пешехода в Риге чуть не вызвало трагедию

Ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях и столкновениях с транспортными средствами погибает от 30 до 40 пешеходов. Такова ситуация с 2021 года. Сюжет передачи Degpunktā - о происшествии на улице Деглава в Риге, которое могло стать частью суровой статистики.
Автомобилист Янис прислал в Degpunktā видео, на котором видна опасная ситуация на дороге. Поздно вечером мужчина ехал по улице Деглава в Плявниеках и чуть не сбил человека.
Янис признается, что недостаточно сосредоточился и обстоятельства сложились так, что пешеход на секунду стал невидимым. Именно поэтому мужчина хочет подчеркнуть проблему безопасности на дорогах, призывая пешеходов убедиться в своей безопасности, даже несмотря на то, что они имеют приоритет на пешеходном переходе.
"Я как бы свернул в левый ряд, потому что впереди идущая машина поворачивала направо, а у меня там была слишком большая скорость - 60 или где-то 63 [километра в час], - рассказал Янис передаче. - Получается, камера находится возле окна, и с ракурса камеры не похоже, что человека на пешеходном переходе не видно, но когда сидишь в машине - это не так. Я его не заметил".
Янис инстинктивно нажал на тормоз и дернул руль в сторону. Это сработало, и ДТП удалось избежать.
Янис подчеркивает, что юридически ответственность легла бы на него, но больше всего пострадал бы пешеход, который, по крайней мере частично, также несет ответственность за безопасность.
"Капюшон на голове, ни отражателей, ничего. Не скажу, что место очень хорошо освещено. На темном фоне его все равно не было видно", - говорит Янис.
С водителем согласен Янис Ванкс, профессиональный водитель и руководитель Школы безопасного вождения. Пешеходы идут на огромный риск, не понимая, что юридическая победа в суде будет небольшим удовлетворением по сравнению с жизнью после серьезной травмы.
Ванкс подчеркивает, что и пешеходы, и водители должны действовать вместе ради безопасности дорожного движения. Не следует ожидать ответственности от участника дорожного движения, который в данный момент обязан уступить дорогу.
Эксперт по безопасности также приветствовал бы инициативу пешеходов, которую закон в настоящее время обязывает соблюдать только за пределами населенных пунктов и в темное время суток.
В прошлом году в дорожно-транспортных происшествиях в Латвии погибло 142 человека, что на 27 больше, чем за год до этого. По статистике нескольких лет, не менее трети погибших - пешеходы.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)
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