Видео ⟩ "Капюшон на голову и вперед": преимущество пешехода в Риге чуть не вызвало трагедию

Автомобилист Янис прислал в Degpunktā видео, на котором видна опасная ситуация на дороге. Поздно вечером мужчина ехал по улице Деглава в Плявниеках и чуть не сбил человека.

Янис признается, что недостаточно сосредоточился и обстоятельства сложились так, что пешеход на секунду стал невидимым. Именно поэтому мужчина хочет подчеркнуть проблему безопасности на дорогах, призывая пешеходов убедиться в своей безопасности, даже несмотря на то, что они имеют приоритет на пешеходном переходе.

"Я как бы свернул в левый ряд, потому что впереди идущая машина поворачивала направо, а у меня там была слишком большая скорость - 60 или где-то 63 [километра в час], - рассказал Янис передаче. - Получается, камера находится возле окна, и с ракурса камеры не похоже, что человека на пешеходном переходе не видно, но когда сидишь в машине - это не так. Я его не заметил".

Янис инстинктивно нажал на тормоз и дернул руль в сторону. Это сработало, и ДТП удалось избежать.