Портрет Эдуарда Смильгиса теперь красуется на другом театре

Хотя руководство Нового Рижского театра (JRT) приняло решение не восстанавливать на фасаде отреставрированного здания портрет патриарха латвийского театра Эдуарда Смильгиса, для него нашлось не менее достойное место...
Хотя руководство Нового Рижского театра (JRT) приняло решение не восстанавливать на фасаде отреставрированного здания портрет патриарха латвийского театра Эдуарда Смильгиса, для него нашлось не менее достойное место...
Как уже сообщал RUS TVNET, худрук JRT Алвис Херманис посчитал, что на фасаде отреставрированного храма Мельпомены не место лауреату Сталинской премии Эдуарду Смильгису.
Однако в латвийском театральном мире не все так однозначно. И лицо Смильгиса теперь можно увидеть у театра Дайлес. Именно там его сфотографировала Гунта Сенберга, разместив пост в соцсети.
В соцсети Х театральный критик и ученый Зане Радзобе назвала сделанный театром Дайлес шаг весьма остроумным. "Должна признать, что остроумие Дайлес просто блестяще: они переиграли JRT в их исторический "день возвращения". Хотя было приятно прочитать, что Херманис готовит новый репертуар. Остается надеяться, что в "новом доме" увидят не только новые, но и хорошие постановки..."
Bilde, atvainojiet, no FB dzīlēm. Jāatzīst - Daile spoži asprātīga: šitā pārspēlēt / iekost JRT viņu “atgriešanās dienā” :D Lai gan bija labi lasīt, ka Hermanis gatavo svaigu repertuāru; atliek cerēt, ka “jaunajā mājā” būs redzami ne tikai tikai jauni, bet arī labi iestudējumi… pic.twitter.com/7A1BOdqBdA— Zane Radzobe (@kripaz) February 29, 2024
Отметим, что Смильгис является одним из основателей театра "Дайлес". Возможно, что профиль на фасаде установили и потому, что вечером 29 февраля в театре Дайлес в последний раз показывали спектакль "Смильгис", посвященный жизни режиссера.
Эдуард Смильгис внес огромный вклад в развитие латвийского театра – он актер, режиссер, театральный реформатор, включенный в культурный канон Латвии. Э. Смильгис руководил театром "Дайлес" с 1920 по 1964 год, сыграв более 60 ролей и поставив свыше 320 спектаклей. Его режиссерский стиль основан на принципах модернистского искусства – стилизации и театрализации, создающих уникальную манеру игры, на которой воспитали несколько поколений латвийских актеров.
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