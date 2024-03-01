Портрет Эдуарда Смильгиса теперь красуется на другом театре



Как уже сообщал RUS TVNET, худрук JRT Алвис Херманис посчитал, что на фасаде отреставрированного храма Мельпомены не место лауреату Сталинской премии Эдуарду Смильгису.

Однако в латвийском театральном мире не все так однозначно. И лицо Смильгиса теперь можно увидеть у театра Дайлес. Именно там его сфотографировала Гунта Сенберга, разместив пост в соцсети.

В соцсети Х театральный критик и ученый Зане Радзобе назвала сделанный театром Дайлес шаг весьма остроумным. "Должна признать, что остроумие Дайлес просто блестяще: они переиграли JRT в их исторический "день возвращения". Хотя было приятно прочитать, что Херманис готовит новый репертуар. Остается надеяться, что в "новом доме" увидят не только новые, но и хорошие постановки..."