Дочь Кулакова озвучила последнюю волю отца

Юстине говорит, что после ухода отца она должна выполнить его последнюю волю. "Отец хотел, чтобы его потомки управляли его музыкальным наследием. Я его единственная дочь, так что все зависит от меня. Я сделаю все на совесть, чтобы сохранить его музыку. То, что я сама музыкант, помогает мне лучше понимать наследие отца и управлять им".

"Отмечу, что музыкальное наследие, которое он оставил после себя, практически неизмеримо..." - подчеркивает она.



Юстине также продолжит семейные традиции, начатые ее отцом, такие как проведение мастер-классов по игре на барабанах и семейные состязания на картинге.

"У папы была очень яркая жизнь, и он глубоко уважал людей, которые были с ним на жизненном пути. Скажем так, моя мама была для папы скорее компаньоном, чем бывшей женой. Были семейные мероприятия, на которых мы собирались все вместе, включая нынешнюю жену отца. Мы стали как большая семья. Вот как он нас всех объединил", - говорит Юстине.

Фото: Похороны Юриса Кулакова

Юрис Кулаковс ушел из жизни 12 февраля в возрасте 65 лет.



В его память 14 мая в "Арена Рига" состоится концерт, в котором примут участие группы Pērkons, Instrumenti, DaGamba, Лиепайский симфонический оркестр, певец Наурис Пунтулис и другие известные музыканты.



Больше информации читайте в номере журнала Kas Jauns от 27 февраля.

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