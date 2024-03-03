В конце февраля в соцсетях распространилось фото голливудской звезды, актрисы из киносаги "Сумерки" Кристен Стюарт из ресторана в Икшкиле. Да, вы не ошиблись - она ​​посетила Латвию, и не в первый раз.

В интервью журналу Rolling Stone в феврале этого года Стюарт рассказала, что ищет места в Латвии для съемок своей биографической драмы The Chronology of Water. Сообщается, что она вернется сюда в марте, чтобы приступить к съемкам.

В ходе своего визита она вместе с латвийской делегацией (всего шесть человек) посетила ресторан Brandīns в Икшкиле.

Старшая официантка ресторана Синдия Машталире рассказала журналу Kas Jauns, что Стюарт выбрала из меню лучшие блюда ресторана - тартар из оленины и суп Tom Yum. В качестве напитка она наслаждалась свежим имбирно-мятным чаем.

Голливудская актриса была вежлива, добра и позитивна, поприветствовала персонал, а затем поблагодарила за еду и гостеприимство, а также не отказалась сфотографироваться.

Однако Стюарт далеко не единственная голливудская звезда, посетившая Латвию...