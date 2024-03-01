РФ готова передать Украине останки жертв крушения самолета Ил-76

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила кремлевскому пропагандистскому СМИ "РИА Новости", что Украина обратилась к российским представителям по этому вопросу. Она подтвердила готовность передать тела погибших.

Она добавила, что все необходимое для мероприятий по передаче подготовлено и передача может пройти по существующим процедурам.

Сообщается, что Москалькова связалась с комиссаром Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом и сообщила ему, что Россия опознала всех погибших.

Самолет Ил-76 рухнул 24 января в Белгородской области РФ. В Минобороны России заявляют, что самолет был сбит украинскими войсками и на борту находились 65 украинских военнослужащих, которых везли для обмена, шесть членов экипажа и трое российских солдат. Все они погибли.

Украинская разведка подтвердила, что в тот день готовился обмен военнопленными. При этом ГУР заявило, что не может сказать, кто именно находился на борту самолета.

Американские источники New York Times сообщали, что самолет действительно был сбит украинской системой Patriot. Источники, однако, не подтверждают, что на борту находились именно украинские военнопленные, и допускают, что их могло быть менее 65.

В феврале секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что в разбившемся Ил-76 не было украинских военнопленных. "Были ли там наши пленные, я вам точно могу сказать - нет", - сказал Данилов в интервью изданию "Бабель", указав, что в противном случае на месте крушения было бы больше "биологического материала".

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