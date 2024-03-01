Более 110 палестинцев погибли в давке в Газе, когда туда вошла автоколонна с грузом гуманитарной помощи.
Трагедия в Газе: более 110 палестинцев погибли в давке и под колесами грузовиков с гуманитарной помощью
Толпа, ожидавшая гуманитарную помощь, окружила колонну грузовиков, когда она проехала через израильский военный контрольно-пропускной пункт на прибрежной дороге к западу от города Газа.
Израильские военные заявили, что войска открыли огонь по некоторым палестинцам, которые, как показалось военным, представляли угрозу.
«Некоторые из них начали жестоко толкать и даже затаптывать других жителей Газы до смерти, разворовывая гуманитарные грузы, — сказал официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари. — В результате этого прискорбного инцидента погибли и получили ранения десятки жителей Газы».
По его словам, израильские танки «осторожно пытались разогнать толпу несколькими предупредительными выстрелами», но отступили, «когда сотни превратились в тысячи, и ситуация вышла из-под контроля».
«Ни один удар ЦАХАЛ не был нанесен по колонне с гуманитарной помощью», — сказал он, настаивая на том, что израильские военные пытались помочь колонне с гуманитарной помощью добраться до места назначения.
Палестинец, бывший свидетелем произошедшего, подтвердил Би-би-си, что большинство погибших были сбиты машинами, когда в возникшем хаосе и панике водители грузовиков попытались продвинуться вперед. Большинство погибших были задавлены, добавил очевидец.
На видеосъемке с воздуха, опубликованной израильскими военными, видно, как тысячи людей залезли на грузовики и скопились вокруг них.
Министерство здравоохранения Газы, подконтрольное ХАМАС, обвинило в произошедшем Израиль, а президент США Джо Байден выразил обеспокоенность тем, что этот инцидент осложнит усилия США и других посредников по достижению временного прекращения огня в войне между Хамасом и Израилем.
Представитель израильских властей Ави Хайман назвал произошедшее «трагедией» и подчеркнул, что, по предварительным данным, причиной гибели такого числа людей стали водители машин, которые в какой-то момент запаниковали и проехали буквально через толпу людей, ожидавших прибытия гуманитарной помощи.
Что известно о произошедшем:
- В четверг, вскоре после 4 часов утра, через израильский КПП в Газу вошла автоколонна с грузом гуманитарной помощи. В колонне было от 18 до 30 грузовиков, она растянулась на несколько сотен метров
- Толпы людей бросились к грузовикам, пытаясь схватить все, до чего они могли дотянуться, что не удивительно, учитывая, что в Газу уже несколько недель не поступало практически никакой помощи
- Израильские солдаты на КПП открыли стрельбу, посчитав, что создалась опасная ситуация, однако руководство ЦАХАЛ утверждает, что это была «сдержанная реакция»
- Подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения Газы настаивает, что в результате погибло 112 палестинцев, 760 получили травмы, и обвиняет в их гибели израильских военных, которые стреляли в толпу. Представитель министерства Ашраф аль-Кудра назвал случившееся «резней»
- Свидетели, с которыми удалось поговорить Би-би-си, утверждают, что большинство людей погибло под колесами грузовиков и в ходе последовавшей давки, а не от огня солдат
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил случившееся в Газе, напомнил, что мирные жители срочно нуждаются в гуманитарной помощи и вновь призвал к немедленному гуманитарному перемирию, а также к освобождению всех заложников
- Президент Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что Белый дом рассматривает две противоречащие одна другой версии событий в Газе, представленные израильской и палестинской сторонами и признал, что случившееся затруднит переговоры об освобождении заложников
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