Трагедия в Газе: более 110 палестинцев погибли в давке и под колесами грузовиков с гуманитарной помощью

Толпа, ожидавшая гуманитарную помощь, окружила колонну грузовиков, когда она проехала через израильский военный контрольно-пропускной пункт на прибрежной дороге к западу от города Газа.

Израильские военные заявили, что войска открыли огонь по некоторым палестинцам, которые, как показалось военным, представляли угрозу.

«Некоторые из них начали жестоко толкать и даже затаптывать других жителей Газы до смерти, разворовывая гуманитарные грузы, — сказал официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари. — В результате этого прискорбного инцидента погибли и получили ранения десятки жителей Газы».

По его словам, израильские танки «осторожно пытались разогнать толпу несколькими предупредительными выстрелами», но отступили, «когда сотни превратились в тысячи, и ситуация вышла из-под контроля».

«Ни один удар ЦАХАЛ не был нанесен по колонне с гуманитарной помощью», — сказал он, настаивая на том, что израильские военные пытались помочь колонне с гуманитарной помощью добраться до места назначения.