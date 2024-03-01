Житель Эстонии почти за 30 000 евро приобрел автомобиль Seat, у которого через некоторое время был выявлен скрытый дефект. Продавший машину автосалон не захотел брать на себя ответственность, утверждая, что перед продажей транспортное средство проходило тщательную проверку, в ходе которой недостатков выявлено не было, пишет Rus.Postimees.
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У купленной за 30 000 евро машины всплыл скрытый дефект: продавец отказался брать на себя ответственность
Клиент приобрел автомобиль Seat Alhambra в дилерском центре Möller Auto в конце декабря 2021 года. Он проездил на машине несколько месяцев, пока не заметил, что в салон машины откуда-то стала проникать вода.