У купленной за 30 000 евро машины всплыл скрытый дефект: продавец отказался брать на себя ответственность

Житель Эстонии почти за 30 000 евро приобрел автомобиль Seat, у которого через некоторое время был выявлен скрытый дефект. Продавший машину автосалон не захотел брать на себя ответственность, утверждая, что перед продажей транспортное средство проходило тщательную проверку, в ходе которой недостатков выявлено не было, пишет Rus.Postimees.