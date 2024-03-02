Еще два КПП закрыли: ситуация на границе между Беларусью и Литвой

Разочарованы перспективами долгого прохождения границы и белорусы, которые часто используют аэропорт в столице Литвы для недорогих полетов по Европе. Минчанка Елена рассказывает, что обычно два-три раза в год совершала поездки в Вильнюс, где начинала свои туристические маршруты. "Поскольку в Беларусь лоукосты не летают, то планировала путешествия из аэропорта в Вильнюсе, - говорит Елена. - Его часто называют "Минск-3": все потому, что среди пассажиров - много белорусов".

Основным погранпереходом на пути между столицами Беларуси и Литвы считается Каменный Лог. В его работе больших перемен с 1 марта не анонсировалось, однако люди опасаются возникновения больших очередей, связанных с закрытием пунктов пропуска на других участках границы. "Придется закладывать намного больше времени на поездку, чтобы успеть на нужный рейс", - делится Елена.

Еще один житель Минска Александр называет себя "профессиональным челноком" и ездит в Литву, чтобы доставить товар под заказ. Мужчина рассказывает, что в своих поездках внимательно мониторит ситуацию на погранпереходах и выбирает тот из них, где есть шанс пройти границу быстрее. "Вариантов станет меньше, что, конечно, огорчает, но отказываться от своего бизнеса не собираюсь", - поясняет Александр. Он убежден, что наверняка вырастут транспортные издержки, которые все равно лягут на заказчиков товара. Александр не исключает, что клиентов у него станет даже больше: не каждый захочет тратить время в очередях, если планируются небольшие покупки. "Через Привалку в основном ездили местные жители, которые зарабатывали на перевозке сигарет, топлива, мелких партий товара: вряд ли все эти люди будут заниматься тем же на других пограпереходах", - считает собеседник.