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LAT

Видео ⟩ Российский ракетный комплекс перевернулся на перекрестке

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no video

Российский ракетный комплекс "Панцирь-С1", установленный на грузовом автомобиле, попал в дорожно-транспортное происшествие в Сочи, следует из видео, опубликованного в социальных сетях.

По данным российских источников, авария зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) произошла ранним утром 29 февраля в районе моста через реку Мамайка. Хотя кадры инцидента были опубликованы в Интернете, вскоре после этого они загадочным образом исчезли с различных платформ.

Фото: Ekrānuzņēmums no video

На видео, снятом камерами наблюдения, запечатлен момент, когда "Панцирь-С1" внезапно накренился и перевернулся на бок после пересечения моста.

Предварительное расследование показывает, что авария произошла из-за превышения скорости, из-за чего грузовик перевернулся на бок на повороте. С помощью крана удалось поднять ЗРК обратно в вертикальное положение.

Этот инцидент подчеркивает технические недостатки конструкции грузовиков "Панцирь", особенно их высокий центр тяжести, что вызывает проблемы при маневрах и увеличивает риск опрокидывания, особенно при резких поворотах.

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