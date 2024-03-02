По данным российских источников, авария зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) произошла ранним утром 29 февраля в районе моста через реку Мамайка. Хотя кадры инцидента были опубликованы в Интернете, вскоре после этого они загадочным образом исчезли с различных платформ.

Фото: Ekrānuzņēmums no video

На видео, снятом камерами наблюдения, запечатлен момент, когда "Панцирь-С1" внезапно накренился и перевернулся на бок после пересечения моста.

Предварительное расследование показывает, что авария произошла из-за превышения скорости, из-за чего грузовик перевернулся на бок на повороте. С помощью крана удалось поднять ЗРК обратно в вертикальное положение.

Этот инцидент подчеркивает технические недостатки конструкции грузовиков "Панцирь", особенно их высокий центр тяжести, что вызывает проблемы при маневрах и увеличивает риск опрокидывания, особенно при резких поворотах.

Zelenskyy wearing invisibility cloak pushes Pantsir S1 in Sochi 🤬🤬🤬😡😡😡 pic.twitter.com/25518cbYd5 — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) February 29, 2024